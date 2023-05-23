Видимость нулевая. На Кубани ураган сносил водителей и машины с трассы

Сильный дождь обрушился на Кубань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Горячего Ключа, как и все остальные кубанцы, конечно, были в курсе надвигающейся на регион непогоды. Синоптики предупреждали о сильном ливне и порывистом ветре.

Для конца весны на Кубани такие погодные явления – редкость. Обычно последние числа мая радуют летней жарой и безоблачностью. Тем неожиданней был разгул стихии, обрушившейся на Краснодарский край 23 мая.

Жители станицы Саратовской, что в районе Горячего Ключа, говорят, что сначала пошел сильный дождь. Затем начался ураган такой силы, что оставаться на улице стало небезопасно. Хуже всего пришлось водителям, которых дождевой шторм застиг в дороге.

- Видимость нулевая. Ехать просто невозможно и опасно. Дворники не справляются. Ветер такой силы, что тяжело удержать машину на дороге, - в ужасе рассказывали очевидцы.

Продолжить путь рискнули самые отчаянные. Большинство автовладельцев решило переждать пик непогоды на обочине.

Натерпелись ужаса и жители предгорных районов Кубани. Днем 23 мая здесь выпал град гигантских размеров. Некоторые градины даже с трудом помещались в человеческую ладонь.

- Побило все: все цветы, все свежие посадки. Только картошку не зацепило, — так описывали произошедшее жители Мостовского района.

Синоптики предостерегают – это еще не все сюрпризы погоды! Экстренное предупреждение в Краснодарском крае продлено с 24 по 26 мая.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также прогнозируются сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - рассказал начальник ЦУКС МЧС Кубани Максим Чернышев.

В главке МЧС по Краснодарскому краю рекомендовали жителям региона серьезно отнестись к экстренному предупреждению и отложить дальние поездки по региону в эти дни.

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