Люк прикрыли гнилой доской. После падения 9-летнего школьника в трехметровый колодец на Кубани возбудили уголовное дело

Расследование дела продолжается

В станице Новотитаровской Динского района 9-летний школьник не увидел открытый люк на обочине и провалился в него. Вытаскивать из трехметрового колодца ребенка пришлось доставать очевидцам. К счастью, мальчик получил легкие ссадины и отделался испугом.

После случившегося прокуратура и следователи организовали проверки. Сотрудники ведомств выезжали на место и опрашивали свидетелей. Оказалось, что люк был прикрыт гнилой доской. Сейчас устанавливаются лица, ответственные за содержание канализации.

- Руководитель краевого следственного управления поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения в канализационный люк в Динском районе. Он упал в открытый колодец ливневой канализации на перекрестке улиц Гоголя и Крайней в станице Новотитаровской, - сообщил ив СУ СК России по Краснодарскому краю.

В СК добавили, что очевидцы самостоятельно помогли вытащить ребенка. По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется.

- В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали случившемуся. Также устанавливаются ответственные за содержание канализационного люка, их действиям будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в следственном управлении, - добавили в СК.