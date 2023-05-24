В Краснодаре из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 45 человек

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Вечером 24 мая на улице Клинической в Краснодаре произошло ЧП – случился пожар в многоквартирном доме. По данным спасателей, огонь охватил 100 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании по улице Клиническая в Краснодаре поступило в 17:22. Первые прибывшие подразделения установили возгорание на площади в 80 квадратных метров. В 17:41 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за пожара из дома эвакуировали 45 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что перед пожаром в доме случился хлопок газа. Судя по видео с места ЧП, на верхних этажах дома снесло стену. Хлопок газа подтвердил и мэр города.

- Выехал на Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте. Работают. Пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет. Жильцы эвакуированы. Буду держать в курсе ситуации, - сообщил Евгений Наумов.

В КТТУ отметили, что из-за взрывной волны в вагоне№ 8 треснуло стекло. Ни пассажиры, ни наши сотрудники не пострадали. Поврежденный вагон своим ходом убыл в депо. Трамвайные движение на этом участке осуществляется в штатном порядке.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.