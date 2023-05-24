Стали известны причины хлопка газа в многоэтажке в Краснодаре

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Причиной страшного пожара в многоэтажке в Краснодаре стал хлопок газа

Страшный пожар случился в многоквартирном доме в Краснодаре. Хлопок газа произошел в пятиэтажке на улице Клинической. Он был такой силы, что в квартире буквально вынесло окна и стены. Они рухнули на землю и задели трамвай. Он следовал по 8-му маршруту. От хлопка у него треснуло стекло.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Трамвай уже отбуксировали в депо.

На месте пожара работают спасатели. Они уже локализовали горение на площади в 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из горящего дома эвакуировали 45 человек. На месте ЧП уже выехал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому Краю Олег Волынкин и глава Краснодара – Евгений Наумов.

- Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте. Работают. Пожар локализован, – написал мэр в телеграме.

В сетях уже появились кадры с места ЧП. Видно, что от хлопка газа в квартире выбило стены и окна. А огромные клубы дыма были видны даже на окраине города.

Также отметим, что пожар не сказался на работе трамвайной ветке. Общественный транспорт функционирует в обычном режиме.

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Прокуратура Центрального округа Краснодара уже организовала проверку по факту ЧП.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокурор округа Сергей Прихленко выехал на место происшествия, – говорится в заявлении.

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