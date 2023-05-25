Плиты не выдержали напора воды. На Кубани рухнул временный мост через реку из-за подтопления

Фото: ФКУ «Черноморье»

В 5 часов утра 25 мая из-за обильных дождей в восточных районах Кубани произошло подтопление и частичное обрушение моста через реку Фарс в Мостовском районе.

- Обрушение временной автодороги к переправе произошло на участке км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ», подъезд к Майкопу, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

В настоящее время федеральные дорожники восстанавливают временную переправу через реку Фарс.

- Бригада из 30 человек и семи единиц спецтехники занимается отводом воды. Проезд через реку перекрыт. Восстановить его в прежнем режиме планируется до конца суток, если уровень воды в реке опустится ниже критических отметок. Прогноз погоды в районе, однако, пока неблагоприятный, - сообщили в компании по обслуживанию дорог.

Сейчас объехать участок можно через Курганинск, свернув на 96-м километре трассы со стороны Майкопа или на 53-м километре со стороны Армавира.

Напомним, движение по временному мосту на время ремонта основного было запущено в начале февраля 2023 года. Здесь идет реконструкция моста. Проект предусматривает восстановление эксплуатационных свойств моста с устройством новых береговых и промежуточных опор и заменой пролетного строения. Будут проведены рекультивация земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустройство шумозащитных экранов, оборудование систем водопровода, канализации, связи и освещения. Фактически строится новый мост на месте старого.

Ранее глава Мостовского района Сергей Ласунов сообщал, что 23 мая выпал крупный град. В результате оказались повреждены кровли частных домовладений в поселке Мостовском, хуторах Высоком и Садовом.

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