Верующие Кубани отмечают Вознесение Господне

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Праздник Вознесения Господня относится к числу так называемых переходящих праздников, т.е. тех, дата которых не приходится каждый год на одно и то же число, но перемещается в зависимости от дня празднования Пасхи – Светлого Христова Воскресения. Вознесение празднуется на 40-й день после Пасхи, так как, согласно Евангелию, Христос, воскреснув, вознесся на 40-й день (Деян. 1:3). Поскольку Пасха всегда приходится на воскресный день, то Вознесение каждый год приходится на четверг, в 2023 году – на 25 мая. В этот день в каждом, даже самом маленьком, сельском храме утром совершается Божественная литургия.

Перейдем к рассмотрению празднуемого события по существу. Праздник основан на следующих текстах Нового Завета:

«И так, Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16:19), «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24: 50-51). Подробнее всего это событие описано в книге Деяний святых Апостолов: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути» (Деян. 1: 9–12).

Вознесение Господа на Небеса тесно связано с тем таинственным процессом, который произошел с Его физическим телом во время Его славного Воскресения. Для того чтобы хоть чуточку понять это, обратим внимание на то, что Господь по Воскресении часто являлся Своим ученикам в другом образе, так, что они могли только догадаться, что это Он. Так, Его не сразу узнала Мария Магдалина возле гроба (Ин. 20: 11-16), Лука и Клеопа, идущие в селение Эммаус (Лк. 24:13-32; Мк. 16:12), семь учеников на берегу моря Тивериадского (Ин. 21:1-12); ученики в Галилее, «увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились» (Мф. 28:18). Что именно происходило с телом Господа в период с Воскресения до Вознесения, мы точно не знаем. Но читаем, что Христос запрещал прикасаться к Себе до Вознесения: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17), являлся посреди Апостолов, несмотря на закрытые двери (Ин. 20: 19, 26).

Это дает ключ к некоторому пониманию того, куда вознесся Христос и где Он сейчас пребывает. А именно: не стоит искать Его в видимом материальном мире: на каких-то других планетах, в космосе. Сейчас Он со Своим преображенным телом - в духовном мире, сильно отличающемся от нашего материального мира, не ограничивающемся нашими категориями пространства и времени.

Явление Спасителя по Воскресении в разных образах дает нам, безусловно, важный духовно-нравственный педагогический урок: мы не знаем, под видом кого из наших ближних может предстать нам Христос. И, оскорбляя знакомого человека, мы ненароком можем оскорбить Самого Христа. Ведь сказал же Господь: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

К сожалению, в жизни эта мысль работает в нас слабо, так как основные наши взаимоотношения на самом деле происходят в узком кругу родственников, друзей, знакомых, сотрудников по работе и т.д., о которых мы уж «точно» убеждены, что тот, этот и вон тот человек – не Христос, потому и ведем себя с ними порой без должного уважения и любви.

Но есть нечто более существенное, чем педагогика. Ведь в том, что Господь, вознесшись, посадил человеческую природу одесную Отца, нам открылся новый богословский аспект человеческой природы Богочеловека. «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17). Это «еще» говорит о том, что Вознесение является неким переломным моментом, важной вехой в деле Домостроительства нашего спасения Богом. Человеческая природа Христа из связанной с Его Личностью, Ипостасью, если угодно выразиться современной терминологией, – индивидуальностью, благодаря подвигу Христа, она как таковая, возносится на абсолютно непостижимый уровень – одесную Бога Отца. Десница – правая рука, символ силы и славы. То есть не только педагогически, но и онтологически, глубоко существенно, делая сегодня добро любому человеку, мы делаем его не символически только, но на самом деле – САМОМУ ХРИСТУ.

Вот что об этом пишет святитель Иоанн Златоуст: «Подлинно великое, чудное и изумительное дело – эта наша плоть сидит на небесах и удостаивается поклонения от Ангелов, Архангелов, Серафимов и Херувимов. Представляя себе это, я часто удивляюсь и предаюсь высоким мыслям о роде человеческом, потому что вижу великие и светлые начатки и многое попечение Божие о естестве нашем» (святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Евреям, глава 5).

Что еще каждый из нас получает благодаря Вознесению Господню? - Возможность, исполняя заповеди Христа, обожиться, благодатно преобразить не только свою душу, но и тело (что мы видим у святых угодников Божиих, например, преподобного Серафима Саровского), и нет предела этому совершенству, поскольку наш беспредельный «предел», математически недостижимая асимптота, - сидение одесную Отца.

В церковном песнопении, тропаре Вознесению, Церковь поет Христу: «Радость Сотворивший ученикам обетованием Святаго Духа…». Мы желаем каждому из вас, дорогие наши читатели, приобщившись к празднованию Вознесения Господня, получить и преумножать эту исполняющую радостью все наше естество - и душу, и тело - животворящую благодать Святого Духа!

Протоиерей Димитрий Кравченко,

руководитель миссионерского отдела епархии,

кандидат педагогических наук, кандидат богословия,

клирик храма во имя Казанской иконы Богородицы г. Краснодара