В коротком платье в церковь. Ольга Бузова строит храм в Новой Адыгее

Бузова посетил храм, который строят за ее счет.

Ольга Бузова славится вызывающими нарядами, полуголыми фотографиями в соцсетях и концертами под фонограмму. Своих фанатов она удивила посещением Новой Адыгее, где строится новый храм за счет звезды. По словам певицы, она долгое время вкладывает деньги в божий дом. Бузова, по традиции, записала “репортаж” с места событий.

- Ну что, вот наша церковь, которую мы строим. Вот именные купола. Почти все уже готово. Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Сегодня впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад делаю. От избытка сердца глаза глаголят (цитат из Евангелия от Луки - от авт.). Осталось совсем немного. С божьей помощью скоро закончим, - поделилась своим достижением Бузова в соцсетях.

Также Бузова посетила и саму церковь. На каблуках, в коротком красном платье, но с платком на голове. После наставления отца Дионисия Бузова решила поделиться умными мыслями.

- Богатства - это не материальные блага, а если за тебя кто-то молится. Мне подарили еще иконочку - Русская победительная, - рассказывает певица.

Ольга Бузова показала стройку внутри храма. Но на этом ее нахождение в Малой Адыгее не завершилось. Отец Дионисий подарил инвестору храма икону Николая Угодника ручной работы. За такой жесть Бузова обняла и поцеловала батюшку.

Отец Дионисий решил не расставаться с Олей и пригласил к столу.

- Трапеза. Котлетки, овощи, колбаска, компотик, домашнее вино, которое сам делает. Но Вам (обращается к отцу Дионисию) сегодня нельзя, потому что вечером служба. Спасибо Вам большое, - поблагодарила Ольга Бузова батюшку за добрый жест.

Отец Дионисий заявил, что на этом подарки не закончились. Однако, что еще вручили Бузовой - неизвестно. Певица решила не показывать и перестала снимать.

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