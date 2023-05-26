Третий подземный толчок почувствовали жители 13 населенных пунктов Туапсинского района

В некоторых домах стены и потолки не выдержали серии толчков. Фото: соцсети.

Третий за последний час и наиболее сильный подземный толчок произошел в Туапсинском районе. Дрожь земли почувствовали жители 13 населенных пунктов. Вибрации шли по земле и стенам домов в поселках Тюменский, Агой, Гизель-Дере, Пригородном, селах Мессажай, Весна, Дзербекой и других. В Туапсе люди в страхе собирают документы и вещи первой необходимости, вряд ли этой ночью люди смогут спокойно уснуть.

- С полок падает посуда. На потолках в некоторых домах появились трещины, - по словам местных жителей таких «потряхиваний» они давно уже не чувствовали.

В краевом управлении МЧС подтвердили, что толчки следовали друг за другом с интервалами. Первые два – практически вместе, а третий спустя 35 минут, и он стал самым сильным по магнитуде.

- Сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 5 баллов зарегистрировано на глубине 5 км. Сейсмостанция выдала информацию, что толчки произошли в море на расстоянии в восьми км южнее от Туапсе, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Районные спасатели приняли 95 обращений от населения. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет.

Количество мониторинговых групп от администрации МО Туапсинский район и ОГ Туапсинского ПСГ увеличено с четырех, до 13. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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