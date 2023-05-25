Стал известен эпицентр новых подземных толчков в Туапсинском районе

На Кубани зарегистрировали очередные подземные толчки.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в главке МЧС по региону. Сейсмостанция зарегистрировала эпицентр толчков в поселке Ольгинка.

- Было зарегистрировано сейсмособытие интенсивностью 4-5 баллов. Поступило 13 сообщений от населения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейсмическая активность началась примерно в 22.05. По словам сейсмологов, землетрясение произошло на глубине около 5 километров. Эхо толчков почувствовали практически на всей территории района. Жители Джубги, Агоя, Тюменского, Туапсе испуганно выбегали из высоток.

- У нас рядом с домом тротуарная плитка вздыбилась. У меня стул ходуном ходил. Люстра звенела, - описывали проявления землетрясения очевидцы.

По словам людей, толчков было два. Они произошли с разницей в несколько минут. Первый – сильнее, второй слабее, но продолжительный. «Подземный гром с вибрацией» - так описали туапсинцы произошедшего.

- Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, - уточнили спасатели.

Сейчас на территории района работают четыре мониторинговых группы от администрации Туапсинский район и Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется и стоит на контроле в Главном управлении МЧС по краю.

Напомним, это уже третье землетрясение на Кубани с начала мая. Неделю назад Туапсинский район уже трясло. Толчки магнитудой 3,2 ощущались в радиусе 10-15 километров.

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