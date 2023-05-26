Повреждены офисное здание и жилой дом: В оперштабе Кубани сообщили о хлопке в центре Краснодара

Повреждения на здании

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о хлопке в центре Краснодара. Повреждены кровля и окна здания на Морской улице.

- По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2, - сообщили в оперштабе. - На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет.

В шесть утра на место выехал глава Краснодара Евгений Наумов.

- Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие, - сообщил он.