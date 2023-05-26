Видео последствий взрыва в центре Краснодара 26 мая 2023

Подробности уточняются

Утром 26 мая в центре Краснодара произошел взрыв. По словам очевидцев, пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов. Официальных комментариев, что стало причиной разрушений, нет.

Видео последствий взрыва в центре Краснодара появилось в сети. На кадрах видно, что пострадала крыша офисного здания.

- На улице Морской повреждены офисное здание и жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. Устанавливается причина произошедшего, - сообщил мэр города Евгений Наумов.

Кроме этого, глава города попросил жителей соблюдать спокойствие.

Известно, что пострадало здания на улице Морской, 54/2.

На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет, также в пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна.