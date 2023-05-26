Губернатор Кубани прокомментировал ситуацию со взрывом в центре Краснодара

На месте работают экстренные службы

Утром 26 мая в центре Краснодара прозвучал взрыв. Пострадала несколько зданий: пятиэтажка, частный дом и офисное здание. Губернатор прокомментировал ситуацию.

- В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, глава региона добавил, что сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы.

- Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По моему поручению на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов, - отметил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что после взрыва в пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. Также пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов на улице Морской. После работы экстренных служб приступят к восстановлению поврежденных зданий.

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