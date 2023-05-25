Митрополит Григорий - о празднике Вознесения Господня

В праздник Вознесения Господня митрополит Григорий совершает Литургию в белых облачениях

Через 40 дней после Пасхи православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня – день, в который Господь Иисус Христос восшел от земли на Небо. Этот праздник всегда приходится на четверг - в этом году он выпадает на 25 мая. О празднике Вознесения Господня рассказывает митрополит Екатеринодарский и Кубанский ГРИГОРИЙ:

- Вознесение является завершением земного служения Господа Иисуса Христа. После своего Воскресения Христос 40 дней пребывал на земле со своими учениками-апостолами, неоднократно являясь им уже в ином, преображенном теле. Из Священного Писания знаем, что Тело Христа приобрело особые свойства – такие, каких не имеет земной человек. Господь мог проходить сквозь запертые двери, исчезать и появляться вновь. Своим Воскресением Христос исцелил в Самом Себе человеческую природу. Он вознесся на Небо вместе с той плотью, которую принял при Рождестве от Пресвятой Девы Марии, с той самой плотью, какую имеем мы с вами.

Поэтому в этот день Церковь празднует не просто телесное восшествие Господа Иисуса Христа на Небеса, она свидетельствует о самом важном – Своим Вознесением Господь вознес человеческую плоть к Престолу Бога-Отца, возвратил человеческой природе её былое величие – то, которым обладал человек до грехопадения, и дал всем нам возможность вернуться к Богу.

Праздник Вознесения Господня – это праздник Неба, открытого для нас, для всех людей. Это праздник особого признания милосердия Божия, Его бесконечной, безграничной любви к каждому человеку, которая особенно проявилась в последних днях земной жизни Спасителя.

В праздник Вознесения Господня мы можем сказать, что во Христе вознесены на такую высоту, какой даже ангелы, ближайшие к Богу бесплотные духи, не могут достигнуть.

Поэтому в день Вознесения Господня нам подобает вознести все мысли и сердца ввысь, оторваться от своих земных забот, которые во множестве обуревают нас, и попытаться вспомнить об истинной небесной Родине, о нашем Отчем доме, куда разными способами – и через молитву, и через других людей, и порой через скорби, зовет нас Отец Небесный.

Когда Иисус, благословив своих учеников-апостолов, стал подниматься от них в Небо, от явившихся ангелов апостолы получили обетование второго пришествия: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это превратило скорбь от разлуки в радость, в ожидание новой реальной встречи.

Как поется в одном из песнопений праздника Вознесения, Христос, совершив устроение нашего спасения и объединив земное с небесным, вознесся во славе на Небо, не оставив любящих Его, но пребывает с ними неотступно, возглашая: «Я с вами, и никто не одолеет вас».

Будем верить, что Господь невидимо-незримо, Своею благодатью всегда рядом, будем молиться Ему, и Он не оставит нас в наших скорбях, испытаниях и болезнях.