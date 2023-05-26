В Краснодарском крае в ночь на 26 мая произошли четыре подземных толчка

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В ночь на 26 мая в Краснодарском крае произошли четыре землетрясения. Три эпицентра находились в Черном море неподалеку от Туапсинского района, еще один – около поселка Небуг.

По данным сейсмостанции, первый толчок был самым сильным - магнитудой 4,2. Движение земной коры произошло в 22:00 25 мая на глубине в 10 км между Новомихайловским и Небугом. Эпицентр землетрясения зафиксирован на суше. Местные жители ближайших населенных пунктов почувствовали именно этот толчок, следующий был слабее.

- У нас рядом с домом тротуарная плитка вздыбилась. У меня стул ходуном ходил. Люстра звенела, - описывали проявления землетрясения очевидцы.

В некоторых точках района сейсмическая активность была похожа на «гром с вибрацией», отмечали туапсинцы.

Следующие три землетрясения зафиксированы в Черном море. Сейсмологи сообщают, что второй толчок произошел в 22:20 магнитудой 3,6 на глубине 5 км в 6-8 километрах от Туапсе.

Третье движение отмечено в 23:31, оно было магнитудой 3,8 на глубине 5 км в 4-6 километрах от Туапсе.

И четвертое землетрясение случилось 26 мая в 01:49 магнитудой 3,6 на глубине 5 км в 6-7 км от Туапсе.

По данным МЧС, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Тем временем ученые говорят, что бояться частых землетрясений с низким энергетическим коэффициентом не стоит. Таким образом земная кора сбрасывает накопившуюся энергию. Хуже, если этого не происходит по каким-то причинам, тогда накопившаяся энергия может разом выплеснуться в виде землетрясений высокой балльности.