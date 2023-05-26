«Вы не знаете всей правды!». Новая пассия вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова выступила с громким заявлением после скандала с дележкой дочери и подаренной им машины

Марина Кондратюк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Краснодаре набирает обороты скандал на фоне семейной драмы звезды ФК "Краснодар" и вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова. На днях бывшая жена Моти Анастасия Казачек-Сафонова (так в Краснодаре все называют воспитанника академии Сергея Галицкого) заявила, что он пытается отнять у нее дочь через суд и даже требует разделить машину, которую подарил на рождение первенца.

- Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня, – написала Анастасия.

Матвей и Марина недавно начали постить совместные фото Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надо сказать, что она действительно не проронила ни слова с того момента, как стало известно об их разрыве. Более того, не удаляла фотографии со страницы в соцсети их прежней семейной идиллии. Матвей тоже не афишировал новые отношения с бывшей стюардессой рейсов ФК "Краснодар" Мариной Кондратюк. Однако пару недель назад перестал шифроваться.

- Знакомьтесь, моя Кондра (такой ник в соцсети использует Марина)! - написал он, выложив совместную фотографию.

Надо сказать, "кондра" тут же почувствовала уверенность в себе и буквально завалила соцсети их с Матвеем счастливыми фотографиями. А еще она намекнула, что находится в интересном положении.

Возможно, именно это сподвигло бывшую жену Сафонова на откровения.

Марина опубликовала свое заявление в ответ на негатив в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина Кондратюк, впрочем, сразу ощутила на себе тяготы внезапной известности.

- Меня атаковали хейтеры. Но вы и доли правды не знаете, - выступила она с заявлением в защиту спортсмена. - Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели – это только деньги.

Между тем сам Матвей пока никак не комментирует происходящее вокруг него. А негативные комментарии на страницах всех участников драмы только множатся.