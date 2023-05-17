«Планирую получить второе высшее». Новая избранница звезды российского футбола Матвея Сафонова намекнула на беременность

Марина Кондратюк фотографировалась в фанатских шапочках, но о романе с Сафоновым молчала

Звезда футбольного "Краснодара" и вратарь сборной России Матвей Сафонов недавно публично рассекретил свои отношения с новой избранницей. Теперь он не рефлексирует, выкладывая фотографии с подписью: "Знакомьтесь, моя кондра". Ее зовут Марина Кондратюк.

До этого, очевидно, мешал тот факт, что Сафонов до встречи с Кондратюк был счастливо женат. Любовь его юности Анастасия Казачек только-только родила ему первую дочь, когда внезапно стало известно, что Матвей не верен ей. О чем молодая женщина в порыве гнева сама написала в соцсети. Но потом не проронила больше ни слова.

Марина в комментариях к этому фото 2018 года шутила, что замуж ее никто не берет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дошло до развода. Но все вокруг хранили молчание. Зато теперь стало понятно, почему Матвей все-таки решил представить новую подругу.

Анастасия постит провокационные фотографии, будто показывая мужу, кого он потерял Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Планирую получить второе высшее. Выбираю специализацию, - подписала в соцсети Марина Кондратюк странный пост с часами приема специалистов по родовспоможению и грудному вскармливанию.

Возможно, так она решила сообщить подписчикам о своей беременности. Скоро узнаем.

Марина опубликовала такое сообщение Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Матвей Сафонов познакомился с Мариной Кондратюк буквально в самолете. Она сопровождала футбольную команду в качестве стюардессы во всех поездках. Марина покорила его своей неприступностью. Матвей пытался добиться ее расположения, но ответила взаимностью девушка не сразу.

К слову, в рейсы Марина больше не летает. Известно, что она увлекалась творческими выступлениями на сцене в качестве стендапера. Но, очевидно, большого успеха это ей не принесло.

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