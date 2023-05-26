Сильный ливень обрушился на Краснодар. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня, грозы и града. Такой прогноз погоды обещают до конца месяца. Сегодня, 26 мая, сильный ливень обрушился на Краснодар в первой половине дня. Дождь начался примерно в 9:40 часов. Он не заканчивался в течение часа. Из-за ливня затопило несколько улиц и поселков. Последствия ликвидируют МЧС.

В разных районах города сразу появились заторы. На дорогах кубанской столицы образовались пробки в восемь баллов. Но это были не единственные последствия сильного дождя в Краснодаре.

Последствия ливня в Краснодаре 26 мая 2023

В результате осадков произошло подтопление проезжей части дорог. Водой заполнились пять улиц: Комсомольская, Тихорецкая, Октябрьская, Тенистая и перекресток Ивановская/Кисляковская. Кроме этого, подтоплены два поселка: Индустриальный и Лазурный.

- В настоящее время работают муниципальные службы. Мы держим на контроле ситуацию с прохождением в крае с 26 по 28 мая штормового предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений и функционируем в режиме повышенной готовности, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в крае ожидается сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунде. Кроме этого, ожидается подъем уровня воды на реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах. Есть вероятность превышения неблагоприятных отметок.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить на бесплатные номера: «01», «101», «112».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ейске с утра 26 мая гремело. Грозовые тучи принесли град. Он был некрупным, но основательно накрыл дороги и тротуары.

- Колотил, как сумасшедший, - говорят очевидцы. - Вроде бы сильно ничего не задел. Только цветы и посадки побил.