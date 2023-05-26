Дворы превратились в озера, введен режим ЧС: Что сейчас происходит в ауле Ходзь Адыгеи после мощного ливня

Мутными потоками горной речки сносило заборы. Фото: t.me/muratkumpilov

В Адыгее проливной дождь, который лил, не переставая несколько дней, наделал дел. В ауле Ходзь затопленными оказались более сотни дворов и домовладений. Дороги превратились в реки, а дворы и поля - в озера.

Горная речушка Ходзь вышла из берегов. Водители бросали автомобили на дороге, лишь бы самим спастись от бурлящих потоков воды.

На место выехал глава республики. Фото: t.me/muratkumpilov

Масштаб разгула стихия пока не ясен. В аул срочно выехали представители республиканской администрации и спасатели.

- Мы неоднократно сталкивались с ударами стихии. Алгоритм действий в таких ситуациях отработан. Поставил задачу в кратчайшие сроки устранить последствия паводка и приступить к оценке ущерба, - сообщил глава республики Мурат Кумпилов. - Никто не останется один на один с бедой. Зайдем в каждый дом, узнаем о потребностях у каждого жителя.

Затопило более сотни домов. Фото: t.me/muratkumpilov

На месте работает оперативная группа республиканского главка МЧС России под руководством начальника Станислава Илющенко.

- По состоянию на 18:00 вода из придомовых территорий начала уходить. Организована работа четырех групп, которые займутся оценкой ущерба,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Вода постепенно уходит. Фото: t.me/muratkumpilov

По предварительной информации, все дома уцелели. Разрушена лишь одна хозпостройка. Жители отказались от переезда в пункты временного размещения. К ликвидации последствий подтопления привлечены десятки человек и 20 единиц техники. Введен режим ЧС муниципального значения.

Сразу после ликвидации ЧС пройдет рабочее совещание, где обсудят возможность замены замену ливневой и водоотводной канализации в ауле Ходзь.