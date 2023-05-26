Последствия ливня в Адыгее 26 мая 2023: из-за обильных осадков в республике подтопило аул Ходзь

Из-за дождей в водной ловушке оказался аул Ходзь Фото: кадр из видео

Погода продолжает испытывать на прочность Краснодарский край и соседнюю Адыгею. Двумя днями ранее ливни с крупным градом размером с яйцо обрушились на Лабинский и Мостовской районы Кубани. Льдины не на шутку побили крыши домов и припаркованные автомобили. А днем 26 мая погода начала свирепствовать в республике.

Основной удар пришелся на местный аул Ходзь. Жители поселения начали публиковать в соцсетях, видео обстановки. На кадрах видно, как улицы из-за обильных осадков превратились в реки. Бурные потоки воды сносят все на своем пути.

Ливни в регионе настолько обильные, что вода зашла во дворы. Местами она поднялась настолько, что достигает оконных рам домов.

В настоящее время в подтопленный аул Ходзь выехали оперативные службы. На месте работают специалисты и техника.

– Сегодня в ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены частные домовладения. На место выехали руководство Главного управления и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

В подтопленное поселение также выехал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

– Держу ситуацию на контроле. Выехал на место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб, – сообщил Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Экстренное предупреждение по обильным осадкам в республике действует до 27 мая включительно.

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