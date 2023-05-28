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Общество28 мая 2023 3:39

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Ильский НПЗ

Задымление, возникшее на месте, ликвидировали
Светлана ОВДЕЙ
Дежурные службы завода ликвидировали задымление

Дежурные службы завода ликвидировали задымление

В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на Ильский НПЗ. Происшествие в Северском районе произошло около 02:00 в ночь с 27 на 28 мая. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что к территории НПЗ попытались приблизиться несколько беспилотников. Все летательные аппараты удалось нейтрализовать.

– Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода, – добавили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 4 мая на Ильском НПЗ в Северском районе произошло возгорание. Пожар охватил площадь 400 кв. метров, оперативным службам удалось его быстро ликвидировать. Известно, что возгорание возникло в результате атаки беспилотников.

Происшествия: ЧП