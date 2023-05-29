Взяла откат от строительной компании. Бывшая депутат ЗСК, защищавшая обманутых дольщиков, просила 82 млн рублей за достройку проблемного дома в Краснодаре

Евгения Шумейко, по данным следствия, содействовала в выборе СК для завершения строительства проблемных домов в Краснодарском крае

В Краснодаре передали в суд дело бывшего директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. 39-летняя женщина обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

- Директор Фонда защиты дольщиков сообщила, что может помочь в привлечении его организации для завершения строительства одного из проблемных домов в Краснодаре. Сожитель женщины сказал, что нужно передать 82 млн рублей. Кроме того, на расчетный счет Фонда необходимо было отправить 8,2 млн рублей, составляющих 1% от предварительной сметной стоимости работ, по завершении строительства объекта. В дальнейшем обвиняемая снизила сумму до 41 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Застройщик передал требуемую сумму. Деньги, которые поступили на счет Фонда, были оформлены как пожертвование в целях конспирации. После того как махинация была выявлена, директора, защищающую права дольщиков, задержали.

- Чиновница незаконно получила от учредителя ООО «АРТ» в качестве коммерческого подкупа 42,5 млн рулей, что является особо крупным размером. За эти деньги она передала договор на подрядные работы по завершению строительства объекта ЖК «Радуга» по улице Жигуленко, 7, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что Евгения Шумейко являлась не только директором Фонда защиты прав дольщиков Кубани, но и была депутатом Законодательного собрания края. Женщина признала вину, сейчас она находится под домашним арестом.

У Шумейко арестовали две квартиры и одно машино-место. Уголовное дело передано в суд.

Стоит отметить, что ранее было отправлено в суд и дело в отношении 40-летнего учредителя строительной организации, который передал подкуп. Договоры на достройку проблемного ЖК с ним были расторгнуты.