«Ключи от квартиры и телефон оставил в гараже». Еще один бизнесмен загадочно пропал в Краснодарском крае

Андрей Лифарь пропал трое суток назад. Фото: архив семьи

В Краснодарском крае вновь пропал предприниматель. 53-летний Андрей Лифарь из Новороссийска уехал из дома на белой «Тойоте» 25 мая и до сих пор о нем ничего не известно. Утром он попрощался с женой, а потом поехал в гараж на улице Видова. Там, как выяснилось позже, Андрей оставил телефон и ключи от квартиры.

- Вечером папа не вернулся домой, на следующий день мы засуетились, начали искать его, пытались узнать любую информацию о его местонахождении, - рассказал «КП»-Кубань» сын пропавшего Марк.

26 мая семья нашла его вещи в гараже. В этот же день мобильник Андрея ожил, пошли гудки, но потом опять отключился.

- В день пропажи утром его видела мама, а вообще все, кто его видел до этого, говорят, что его поведение было обычное. Дома тоже не было ссор и конфликтов, - говорит Марк Лифарь.

В четверг, 25 мая, машину засекла камера в Борисовке. Больше никаких следов мужчины пока нет.

- На машине есть реклама его компании. Папа занимается электромонтажем. Он – веселый и доброжелательный человек, - отметил сын Андрея.

Родственники написали заявление в полицию. Сейчас пропавшего разыскивают правоохранители и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

- В настоящее время сотрудниками полиции города Новороссийска проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.