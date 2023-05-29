Каневские аграрии поделились секретами высоких показателей

Будущие агрономы из МСХА им. Тимирязева с главным агрономом хозяйства «Победа» Михаилом Прасоловым

Краснодарский край – один из лучших сельскохозяйственных регионов страны, здесь прекрасный климат и высокие урожаи, что привлекает внимание молодых специалистов со всей страны. В этом году учиться секретам эффективного земледелия у кубанских аграриев приехали будущие агрономы из «Тимирязевки» и ветеринарные врачи из Казани. Перенимать опыт и постигать азы профессии они будут в агрофирме - племзаводе «Победа» (входит в группу компаний «Концерн «Покровский»).

Агрофирма-племзавод «Победа» - одно из крупнейших животноводческих хозяйств Каневского района

Одно из приоритетных направлений развития Каневского района – сельскохозяйственное производство. Благодаря высоким показателям аграриев муниципалитет на протяжении нескольких лет находится в числе лидеров региона.

- Для агропромышленного комплекса нашего района 2022 год сложился очень хорошо. Получен хороший каравай зерновых культур – 711 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых, - рассказал «КП»-Кубань заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Каневского района Андрей Казаков. – Осенью 2022 года под урожай 2023 года посеяно 95 тысяч га озимых культур, из них 87 тысяч – это озимая пшеница. Все работы в данный момент проведены. Посеяна сахарная свекла – в этом году у нас очень большой клин.

Такие высокие результаты – результат кропотливого труда сельхозпроизводителей муниципалитета. Сегодня агропромышленный комплекс Каневского района включает в себя 12 крупных и 12 малых компаний, а также 242 крестьянско-фермерских хозяйств. Одно из градообразующих предприятий - агрофирма-племзавод «Победа», с 2008 года

входит в состав крупного российского сельскохозяйственного концерна «Покровский», за это время в ее развитие вложено более 1,5 млрд рублей.

Заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Каневского района Андрей Казаков

- «Победа» является флагманом агропромышленного комплекса нашего района. Это самое большое предприятие, включает более 20 тысяч га пашни. Здесь всегда хорошие показатели по урожайности всех основных культур – озимая пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза на зерно, а также по содержанию животноводства, - отметил Андрей Казаков.

Съемочная группа «КП»-Кубань посетила агрофирму-племзавод «Победа», узнала о ходе посевной кампании и вместе с молодыми специалистами выяснила секреты успеха сельхозпроизводителя.

Дорогу молодым

Одна из болевых точек сельскохозяйственной отрасли – это кадры. Чтобы привлечь специалистов, крупные игроки рынка привлекают студентов еще на этапе их обучения. Готовят профессиональную смену и в агрофирме «Победа».

– Привлечение молодых специалистов – это лучший способ, который позволяет обеспечить бизнес человеческим ресурсом как сейчас, так и будущем. Прошло то время, когда можно было опубликовать вакансию и ждать откликов. Сейчас нужно планомерно работать и растить кадры буквально со школьной скамьи, - объясняет директор по персоналу ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Старцева.

С 2021 года группа компаний реализует в регионах присутствия проект «Покровский» - первая работа», в рамках которого выпускники школ из сельских поселений, где расположены предприятия концерна, могут поступить в высшее или средне специальное учебное учреждение по профильным специальностям: агроном, зоотехник, механизатор и др.

– Кроме того, в рамках этой программы мы сотрудничаем с ведущими аграрными вузами ЮФО, СКФО и других регионов России, студентов которых приглашаем на оплачиваемую или преддипломную практику. В рамках проекта мы отбираем талантливых, заинтересованных, вовлеченных студентов и даем им возможность увидеть реальные перспективы своего профессионального профиля, на практике познакомиться с работой современных молочных комплексов и крупнейших растениеводческих хозяйств региона», – поясняет главный HR группы компаний.

В этом году на стажировку в Каневской район приехали будущие врачи из Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и агрономы из Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. По словам самих практикантов, агрофирма «Победа» привлекла их возможностью проверить на практике теоретические знания, полученные в учебных аудиториях.

Студентка Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Баумана Александра Крошталева

Для студентов в хозяйстве созданы все условия: они получают заработную плату, обеспечены жильем и питанием, а самое главное – профессиональными наставниками, готовыми делиться знаниями и опытом в растениеводстве и животноводстве.

– Таких урожаев как в Краснодарском крае, не увидишь больше нигде. У нас в Центральной России 40 центнеров пшеницы с гектара – это уже отличный результат, а здесь собирают 70-80 ц/га. Поэтому нам очень интересно, – делится впечатлениями будущий агроном Денис Новиков, студент 3 курса Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева.

Многоотраслевое хозяйство

– Мы развиваем в хозяйстве два направления – растениеводство и животноводство, численность сотрудников предприятия - 650 человек, - рассказывает руководитель ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Алексей Денисенко. – Содержим стадо КРС, общее поголовье - 6,5 тысячи голов. Для размещения фуражных коров оборудованы две современные молочно-товарные фермы на 2,3 тысячи голов, и еще одна – для выращивания молодняка. Земельный фонд предприятия составляет 20,3 тысячи га, мы выращиваем как основные культуры – пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, так и кормовые – люцерну, кукурузу на силос, что позволяет полностью обеспечивать свое животноводство сочными кормами.

Руководитель ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Алексей Денисенко

Есть в хозяйстве и теплицы – на площади 8 га выращивают огурцы и помидоры. Более 30 га занимают сады: растут яблони, сливы, черешни и вишни. Качественные овощи и фрукты, выращенные в «Победе», пользуются большим спросом – они закупаются местными сетевыми магазинами, а также реализуются мелким оптовикам.

Посевная кампания-2023

Сев сахарной свеклы на полях «Победы» завершен, на всей площади – 2,3 тысячи га, получены всходы.

– Каждый год 50% посевных площадей в хозяйстве занимает зерновой клин, озимые пшеница и ячмень посеяны на 10 тыс. га. Все посевы в хорошем состоянии, проведены необходимые обработки от болезней и вредителей. Кроме того, в рамках севооборота мы выращиваем масличные, бобовые, технические культуры, а также многолетние травы, - рассказывает главный агроном «Победы» Михаил Прасолов.

Главный агрономом хозяйства «Победа» Михаил Прасолов

Одним из ключевых факторов эффективного сельхозпроизводства является техника - от ее состояния зависит результативность посевной кампании, уходовых работ и качество уборки урожая, считают в группе компаний. Поэтому обслуживанию и обновлению автопарка на предприятиях концерна уделяют особое внимание.

– Технический парк хозяйства составляет около 320 единиц техники, из них 115 единиц – это автопарк, 190 – тракторный парк. Плюс огромное количество современных прицепных орудий, которые используются в полях и на фермах, - рассказывает главный инженер хозяйства Олег Писаренко. - В рамках инвестиционной программы только за последний год мы приобрели около трех десятков единиц тракторной и сельскохозяйственной техники на общую сумму 130 миллионов рублей. В дальнейшем парк также будет обновляться, по некоторым позициям договоры уже заключены, техника поступит ближе к концу года.

Стабильное животноводство

Помимо растениеводства в Каневском районе активно развивается животноводство, по производству молока и мяса муниципалитет также входит в число лидеров в регионе.

- По состоянию на 1 апреля 2023 года в общественном секторе Каневского района содержится 43,7 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 16,6 тысяч голов коров и 3,7 тысяч голов нетелей. Данное поголовье сосредоточено в 11 хозяйствах на территории 27 ферм, - рассказывает «КП»-Кубань начальник Управления ветеринарии Каневского района Алексей Коваленко.

Начальник Управления ветеринарии Каневского района Алексей Коваленко

На протяжении многих лет на территории Каневского района сохраняется стабильная эпизоотическая обстановка по особо опасным инфекционным заболеваниям. «С 1982 года оздоровлен бруцеллез, проводятся исследования на туберкулез, идет серьезная работа по профилактике сибирской язвы, лейкоза крупного рогатого скота. Также более 40 лет район благополучен по такому особо опасному заболеванию как ящур», - отмечает руководитель.

Тщательно следят за здоровьем поголовья и на животноводческих фермах АФПЗ «Победа». Консультант по ветеринарному контролю и биологической безопасности ГК «Концерн «Покровский» Наталья Федотова отслеживает эпизоотическую обстановку в муниципалитетах, на территории которых расположены сельхозпредприятия группы компаний, а также координирует профилактические мероприятия. Такой подход дает результаты: здоровые животные, которые содержатся в комфортных условиях и получают сбалансированное питание, дают больше молока.

Главный зоотехник племзавода «Победа» Евгений Засова

- Сейчас мы в сутки доим 32 литра молока на фуражную корову, это на шесть литров больше, чем в прошлом году. По итогам 2022 года молочная продуктивность нашего стада составила более 10,4 тонн на голову, это очень высокий показатель, - рассказывает об успехах животноводства главный зоотехник племзавода «Победа» Евгений Засова. –

Племенной статус хозяйства обязывает нас получать не менее 80 телят от каждой сотни коров, а также продавать 10% от фуражного поголовья – это 235 голов племенных нетелей в год. И для того, чтобы соответствовать этим требованиям, мы ведем планомерную работу над воспроизводством дойного стада и улучшением его генетического потенциала.

Заведующий фермой бригады №7 Владимир Казберов работает в «Победе» уже тридцать лет

Сейчас все процессы на молочных фермах максимально автоматизированы. «Хозяйство развивается, идет модернизация, используются новые технологии» – делится заведующий фермой бригады №7 Владимир Казберов, который работает в «Победе» уже тридцать лет, с 1993 года.

Залог высоких результатов

Своевременное выполнение всех необходимых агроприемов, квалифицированные сотрудники и модернизация сельхозпроизводства – три основных фактора, которые позволяют «Победе» много лет занимать лидирующие позиции как по урожайности культур, так и по надоям и воспроизводству поголовья.

– В рамках общей инвестиционной программы концерна в 2022 году на ферме №8 были модернизированы и построены новые силосные ямы для хранения силоса и сенажа общей вместимостью более 15 тысяч тонн. На фермах №7 и №8 модернизированы доильные залы, что помогло увеличить продуктивность – сейчас здесь с коровы доят на 2 литра молока в сутки больше, чем годом ранее. На ферме №7 продолжается модернизация отделения, в котором содержится молодняк, – рассказывает руководитель хозяйства Алексей Денисенко.

Однако основным секретом устойчивого и прибыльного агробизнеса, который позволяет зарабатывать при любой погоде и любой конъюнктуре рынка, поделилась с «КП»-Кубань главный агроном ГК «Концерн «Покровский», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Лидия Кухаренко.

Главный агроном ГК «Концерн «Покровский», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Лидия Кухаренко

– На своих полях мы практикуем интенсивное растениеводство и для ежегодного получения высоких урожаев разработали свою технологию, приспособленную к климатическим условиям местности. Мы сформировали такой севооборот, который позволяет как получать высокую урожайность зерновых, так и выращивать необходимые технические и нишевые культуры. Такой подход дает стабильный рост урожайности. Так, в прошлом году при тех же посевных площадях урожайность озимого ячменя и кукурузы в хозяйствах Концерна увеличилась на 20%, пшеницы – на 10%, а сахарной свеклы собрали на 100 центнеров с гектара больше. Но для того чтобы выращивать такие урожаи, нужны не только благоприятные погодные условия, нужна богатая гумусом плодородная земля. Поэтому в основе нашей эффективности – планомерное поддержание и воспроизводство плодородия почв, над чем в течение многих лет работает агрономическая служба концерна. Бедная земля не родит богатые урожаи.