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Происшествия31 мая 2023 2:09

На Кубани пожар на Афипском нефтезаводе из-за прилета БПЛА 31 мая 2023

Пострадавших нет
Источник:kp.ru
Пожарные потушили возгорание

Пожарные потушили возгорание

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Северском районе на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода горит одна из установок по перегонке мазута.

- Предварительная причина - прилет БПЛА, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сотрудники МЧС и экстренные службы работают на месте.

- Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле, - сообщил Кондратьев. По состоянию на пять утра, пожар полностью ликвидировали.

- Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу, - написал у себя в ТГ-канале Кондратьев.

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