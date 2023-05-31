На Кубани пожар на Афипском нефтезаводе из-за прилета БПЛА 31 мая 2023

Пожарные потушили возгорание Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Северском районе на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода горит одна из установок по перегонке мазута.

- Предварительная причина - прилет БПЛА, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сотрудники МЧС и экстренные службы работают на месте.

- Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле, - сообщил Кондратьев. По состоянию на пять утра, пожар полностью ликвидировали.

- Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу, - написал у себя в ТГ-канале Кондратьев.