Дожди не прекратятся. На Кубани погодная лихорадка затянется на неделю

Вода в Черном море сейчас очень бодрит. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Последний день весны на Кубани отметился совсем не весенней погодой. Восточная часть региона попала под удар непогоды. На Армавир и Кавказский район обрушились ливни и град. Мелкие льдинки, словно горох, усыпали землю, да так плотно, что казалось выпал снег. Прошел дождь и на побережье Черного моря, после которого улицы Анапы оказались подтоплены. По прогнозам синоптика, майские грозы плавно перетекают в лето.

- На данный момент над югом страны сложилась ситуация, когда холодные воздушные массы, перемещаясь с севера, встречаются с субтропическим воздухом. Это приводит к обострению фронтальных разделов - идут дожди разной интенсивности. Хочу отметить, что ливни продолжительные и паузы между осадками короткие, - сказал KP.RU научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - Такая погодная ситуация наблюдается в Краснодарском кра всю последнюю неделю. Это и привело к тому, что в некоторых районах начали переполняться реки. За сутки по краю в среднем выпадает 42 миллиметра осадков. Это большая порция.

Прогнозы не утешительные - Кубань будет лихорадить еще минимум неделю. Все это приведет к сокращению притока солнечного тепла, температурный фон окажется ниже климатической нормы.

- Серьезного похолодания не будет, температуры будут держаться на уровне 23-25 градусов. Но жары, которая сейчас фиксируется в Средней полосе страны, на юге пока не будет, - отметил Роман Вильфанд. – Безусловно, такая погода на руку аграриям. Кубань, как житница России, относится к регионам засушливым. А дожди – хорошее подспорье для будущего урожая.

КСТАТИ

Как водичка?

Радость фермеров не разделяют туристы, которые съезжаются на побережье, чтобы отдохнуть. Вода в Черном море сейчас очень бодрит. В Сочи и Туапсе водные термометры показывают 17 градусов, чуть выше отметки в Геленджике – 18.

- Конечно, дожди не будут способствовать тому, чтобы море прогрелось. По нашим прогнозам, купальный сезон, когда температура воды достигнет комфортных +22-23 градуса, наступит не раньше середины июня. Не исключено, что сроки могут сдвинуться, ведь погода диктует свои правила, - добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.