Андрей найден мертвым в собственной машине. Фото: личный архив семьи погибшего

Следователи проводят проверку после гибели пропавшего мужчины в Новороссийске. Тело бизнесмена Андрея Лифаря нашли на шестые сутки поисков. 53-летний мужчина уехал на белой иномарке утром 25 мая, но домой не вернулся. По словам родных, никаких причин для внезапного исчезновения не было - ни ссор, ни конфликтов в семье. Жена и сыновья пытались дозвонится до Андрея, но безрезультатно. Как выяснилось позже, свои ключи от квартиры и телефон он оставил в гараже, когда забирал машину.

- Он был индивидуальным предпринимателем, занимался электромонтажными работами, - рассказал "КП"-Кубань" сын Марк.

Вечером 31 мая стало известно, что Андрея нашли мертвым. Причины гибели не раскрываются.

- По факту пропажи без вести и последующей гибели 53-летнего местного жителя следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР проводится доследственная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

После проверки сотрудники следкома установят все обстоятельства дела, а потом примут соответствующее процессуальное решение.