На Кубани нашли погибшим бизнесмена, который загадочно пропал неделю назад

Поиски Андрея Лифаря завершены. Фото: соцсети.

Найден. Погиб. Семья новороссийского бизнесмена Андрея Лифаря до сих пор не может поверить, что что эти страшные слова – реальность. Мужчина уехал из дома 25 мая. Родным его поведение не показалось странным. Лишь только спустя время выяснилось, что 53-летний мужчина не стал брать с собой ключи от квартиры.

- В день пропажи утром его видела мама, а вообще все, кто его видел до этого, говорят, что его поведение было обычное. Дома тоже не было ссор и конфликтов, - вспоминал сын бизнесмена Марк Лифарь.

Андрей Лифарь зарабатывал на жизнь электромонтажом. Домочадцы были уверены, что он уехал по каким-то рабочим вопросам или на очередной объект. Но домой он так и не вернулся.

Вечером папа не вернулся домой, на следующий день мы засуетились, начали искать его, пытались узнать любую информацию о его местонахождении, - рассказал «КП»-Кубань» сын пропавшего Марк.

Родственники объявили загадочно пропавшего главу семейства в розыск. К его поискам подключились и полиция, и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Чтобы найти какие-то зацепки, проверялись данные с камер видеонаблюдения заправок и магазинов, расположенных у трассы. В четверг, 25 мая, иномарку Лифаря засекла камера в Борисовке. Больше никаких следов мужчины обнаружить не удалось.

Вечером 31 мая стало известно, что белую «Тойоту», на которой уехал пропавший, нашли в лесополосе. Чуть позже в «ЛизаАлерт» сообщили о завершении поисков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 29 мая 2023.

Загадочно пропавшего бизнесмена Александра Полещука из Краснодарского края ищут 19 суток (подробнее).

«Ключи от квартиры и телефон оставил в гараже». Еще один бизнесмен загадочно пропал в Краснодарском крае.

В Новороссийске загадочно пропал 53-летний предприниматель Андрей Лифарь (подробнее).