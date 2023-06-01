Не доехала до дома 70 метров. Загадочно пропавшую на собственной иномарке девушку ищут уже 12 лет

Родные надеются отыскать свою дочь. Фото: из соцсетей

После резонансного убийства аниматоров на Кубани и загадочной гибели бизнесмена в Сети стали вспоминать другие громкие исчезновения людей, пропавших на машине. Одно из них произошло в Туапсе в ноябре 2010 года - потерялась Амалия Корабельникова, которой на тот момент был 21 год. Ее иномарку нашли в тот же день, а вот саму девушку ищут до сих пор.

Не доехала до дома 70 метров

Амалия Корабельникова пропала в Туапсе, где жила вместе с семьей. Вечером 8 ноября 2010 года она встретилась с подругой. Пообщавшись, девушки разъехались по домам.

Девушка ехала на собственной машине домой, но пропала по дороге.

Амалия была на своем автомобиле - Honda CRV. После встречи с приятельницей она села в свою машину. Позвонила родителям, сказала, что скоро будет, а потом просто перестала брать трубку мобильника.

Известно, что она ехала по улице Армавирской, которая как раз ведет до ее дома. Вот только родные ее так и не встретили.

Позже родные расскажут, что до дома ей оставалось ехать всего 70 метров. Из собственной машины ее похитил неизвестный. Что произошло дальше, семья не знает, однако иномарку в ту же ночь нашли. Обнаружили машину на другом конце города. Лобовое стекло легковушки было разбито, а внутри салона лежали документы, деньги и телефон девушки. Самой Амалии внутри не было.

Стала жертвой маньяк

Сразу после исчезновения Амалии появилась версия о том, что она стала жертвой маньяка. Тем более, что ранее уже пропадали девушки. «КП» несколько раз публиковала материалы о том, что в Туапсинском районе с июня 2010 года пропадали девушки одного типа: молодые шатенки ростом около 165 сантиметров.

Первой пропала 24-летняя Ольга Щербина. Еще 9 июня она вышла из дома в поселке Майском, что в пяти километрах от Туапсе. Девушка собиралась навестить родственников в станице Калужской, но до места назначения так и не добралась...

В сентябре, возвращаясь из школы после второй смены, исчезла 14-летняя Софья Иванюк. Нашелся только рюкзачок девочки. Через десять дней, в начале октября, пропала 16-летняя Елена Киргинцева. А в ноябре исчезла Амалия Корабельникова.

Тела двух девушек Софьи и Елены нашли, установили и их убийцу, которого позднее осудили. А вот местонахождение Ольги и Амалии до сих пор неизвестно.

Друзья и близкие считают, что девушку держат в плену. Фото: из соцсетей

- В ходе расследования уголовного дела были получены сведения о том, что в мае 2011 года девушку, схожую по приметам с пропавшей Амалией Корабельниковой, видели на железнодорожном вокзале Сочи, а в июле 2011 года - в Краснодаре, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - Жительница Сочи сообщала, что встречала похожую девушку в декабре 2011 года.

Очевидцы говорили, что заметили в поведении девушки имевшиеся психические отклонения. Но с тех пор новых свидетельств не было. Действительно ли прохожие видели на улице Амалию, неизвестно.

ВАЖНО!

Родные до сих пор верят, что Амалия жива и надеются ее найти. Поиски они не остановили даже спустя 12 лет. Для того, чтобы продолжать распространять информацию, они создали группу в соцсетях, публикуют объявления и в сообществах пропавших. На сегодняшний день ориентировка с фото Амалии Корабельниковой до сих пор имеет статус "активный поиск" в группе "Лизы Алерт".

Ориентировка с фото Амалии до сих пор находится в папке "активный поиск" - волонтеры не прекращают работу. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

- Люди добрые, умоляю вас, помогите найти мою дочечку Амаличку! Уже двенадцать лет мы не живем, а существуем и то, благодаря вере и надежде на ее возвращение, - просит о помощи мама исчезнувшей девушки Елена. - Возможно Амалию удерживают против воли и у нее нет возможности самостоятельно вернуться домой. Возможна потеря памяти!

На момент исчезновения девушка выглядела на 20-23 года, ее рост 164-165 сантиметров, глаза карие, был пирсинг в левой ноздре.

Если кто-нибудь владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

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