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1 июня 2023 13:53

Не доехала до дома 70 метров. Загадочно пропавшую на собственной иномарке девушку ищут уже 12 лет

На Кубани больше 12 лет ищут девушку, похищенную из собственной машины
Мирослава ЧЕРНАЯ
Родные надеются отыскать свою дочь.

Родные надеются отыскать свою дочь.

Фото: из соцсетей

После резонансного убийства аниматоров на Кубани и загадочной гибели бизнесмена в Сети стали вспоминать другие громкие исчезновения людей, пропавших на машине. Одно из них произошло в Туапсе в ноябре 2010 года - потерялась Амалия Корабельникова, которой на тот момент был 21 год. Ее иномарку нашли в тот же день, а вот саму девушку ищут до сих пор.

Не доехала до дома 70 метров

Амалия Корабельникова пропала в Туапсе, где жила вместе с семьей. Вечером 8 ноября 2010 года она встретилась с подругой. Пообщавшись, девушки разъехались по домам.

Девушка ехала на собственной машине домой, но пропала по дороге.

Девушка ехала на собственной машине домой, но пропала по дороге.

Амалия была на своем автомобиле - Honda CRV. После встречи с приятельницей она села в свою машину. Позвонила родителям, сказала, что скоро будет, а потом просто перестала брать трубку мобильника.

Известно, что она ехала по улице Армавирской, которая как раз ведет до ее дома. Вот только родные ее так и не встретили.

Позже родные расскажут, что до дома ей оставалось ехать всего 70 метров. Из собственной машины ее похитил неизвестный. Что произошло дальше, семья не знает, однако иномарку в ту же ночь нашли. Обнаружили машину на другом конце города. Лобовое стекло легковушки было разбито, а внутри салона лежали документы, деньги и телефон девушки. Самой Амалии внутри не было.

Стала жертвой маньяк

Сразу после исчезновения Амалии появилась версия о том, что она стала жертвой маньяка. Тем более, что ранее уже пропадали девушки. «КП» несколько раз публиковала материалы о том, что в Туапсинском районе с июня 2010 года пропадали девушки одного типа: молодые шатенки ростом около 165 сантиметров.

Первой пропала 24-летняя Ольга Щербина. Еще 9 июня она вышла из дома в поселке Майском, что в пяти километрах от Туапсе. Девушка собиралась навестить родственников в станице Калужской, но до места назначения так и не добралась...

В сентябре, возвращаясь из школы после второй смены, исчезла 14-летняя Софья Иванюк. Нашелся только рюкзачок девочки. Через десять дней, в начале октября, пропала 16-летняя Елена Киргинцева. А в ноябре исчезла Амалия Корабельникова.

Тела двух девушек Софьи и Елены нашли, установили и их убийцу, которого позднее осудили. А вот местонахождение Ольги и Амалии до сих пор неизвестно.

Друзья и близкие считают, что девушку держат в плену.

Друзья и близкие считают, что девушку держат в плену.

Фото: из соцсетей

- В ходе расследования уголовного дела были получены сведения о том, что в мае 2011 года девушку, схожую по приметам с пропавшей Амалией Корабельниковой, видели на железнодорожном вокзале Сочи, а в июле 2011 года - в Краснодаре, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - Жительница Сочи сообщала, что встречала похожую девушку в декабре 2011 года.

Очевидцы говорили, что заметили в поведении девушки имевшиеся психические отклонения. Но с тех пор новых свидетельств не было. Действительно ли прохожие видели на улице Амалию, неизвестно.

ВАЖНО!

Родные до сих пор верят, что Амалия жива и надеются ее найти. Поиски они не остановили даже спустя 12 лет. Для того, чтобы продолжать распространять информацию, они создали группу в соцсетях, публикуют объявления и в сообществах пропавших. На сегодняшний день ориентировка с фото Амалии Корабельниковой до сих пор имеет статус "активный поиск" в группе "Лизы Алерт".

Ориентировка с фото Амалии до сих пор находится в папке "активный поиск" - волонтеры не прекращают работу. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Ориентировка с фото Амалии до сих пор находится в папке "активный поиск" - волонтеры не прекращают работу. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

- Люди добрые, умоляю вас, помогите найти мою дочечку Амаличку! Уже двенадцать лет мы не живем, а существуем и то, благодаря вере и надежде на ее возвращение, - просит о помощи мама исчезнувшей девушки Елена. - Возможно Амалию удерживают против воли и у нее нет возможности самостоятельно вернуться домой. Возможна потеря памяти!

На момент исчезновения девушка выглядела на 20-23 года, ее рост 164-165 сантиметров, глаза карие, был пирсинг в левой ноздре.

Если кто-нибудь владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

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