На дорогах Кубани пропадают люди. 25-летняя девушка исчезла, сев в такси под Геленджиком

Валентина Гаврилова пропала 4 дня назад Фото: Личный архив

В Краснодарском крае объявлен новый поиск. На этот раз волонтеры и полицейские шерстят окрестности от Кабардинки до Новороссийска, разыскивая 25-летнюю Валентину Гаврилову.

Девушка села в такси 28 мая, чтобы добраться до вечернего поезда в Киров. Но на поезд в итоге так и не села, и вообще перестала выходить на связь с близкими.

- Последний раз Валя выходила на связь в 21.16. Она сообщила в смс, что едет в такси. Но в 21.21 ее телефон был уже отключен, - рассказывают близкие пропавшей.

Поезд Валентины отправился в 21.55. Билет до Кирова действительно был ею куплен. Но место пассажирки так и осталось пустым.

- Она не сдавала и не аннулировала билет, - продолжают родственники.

Они уже написали заявление в полицию.

- Валя работала в Кабардинке три месяца. Она дизайнер по профессии. А в Кирове ей предложили новое место. Вот туда на собеседование она и поехала, - говорит мама девушки "КП"-Кубань". - Пожалуйста, помогите найти мою дочь.

Напомним, полиция Краснодарского края ищет супругов, которые тоже бесследно пропали 28 мая. Андрей и Мария выехали из Щербиновского района Кубани и, по всей видимости, направились в Карачаево-Черкесию. Но в пути перестали выходить на связь с родными. С собой супруги взяли белого лабрадора, а передвигаются они на сером автомобиле Chevrolet Niva.