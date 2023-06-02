Полиция Краснодарского края ищет загадочно пропавших пять суток назад супругов Полковниченко

Супруги часто путешествовали вместе. Фото: соцсети

Полиция Краснодарского края ищет мужа и жену, которые бесследно пропали 28 мая. Андрей и Мария выехали из Щербиновского района Кубани и, по всей видимости, направились в Карачаево-Черкесию. Но в пути перестали выходить на связь с родными. С собой супруги взяли белого лабрадора, а передвигаются они на сером автомобиле Chevrolet Niva.

- В настоящее время сотрудниками полиции ведутся поиски пропавших, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

О таинственном исчезновении 35-летнего мужчины и 36-летней женщины стало известно вечером 1 июня. Сейчас чету ищут не только правоохранители, но и волонтеры. Они просят всех, кто видел Полковниченко с собакой, обращаться в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Возможно, Андрей и Мария находятся на горном курорте в Архызе. По крайней мере, там 29 мая похожих людей заметили отдыхающие.

- Когда мы возвращались с Софийских ледников с семьей, я увидела пару с белой собакой. Они отдыхали. Почему пригляделась? Потому что на женщине были шорты, хотя в горах еще холодно, - сообщила Ольга. - Я не знаю, они это или нет, но вот совпала собака, цвет волос и направление Архыз.

По словам женщины, связь в горах очень плохая, дозвониться тяжело даже до экстренных служб.

- Ловит сигнал плохо. Мы стараемся выходить в походы группами, вдвоем – никогда. Там очень большие отвесы, скалистая местность, грязь, дождь, снежные места. Повредишь себе что-нибудь – помощь не дозовешься, - признается Ольга.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШИХ

Мария – рост 158 см, среднего телосложения, рыжие волосы и голубые глаза. Артем – рост 170 см, телосложение худощавое, темные волосы и серо-синие глаза.