«Она сидела в шортах, хотя было холодно». Стало известно возможное местонахождение супругов, загадочно пропавших на Кубани

Супруги перестали выходить на связь 28 мая. Фото: соцсети

На Кубани продолжают пропадать люди. Вечером 1 июня стало известно о загадочном исчезновении супругов Полковниченко. Муж и жена вместе с белым лабрадором уехали на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета из Щербиновского района Краснодарского края. С 28 мая о 36-летней Марии и 35-летнем Артеме ничего не известно.

- Рост Марии 158 см. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и голубые глаза. Артем Полковниченко 170 см роста, телосложение худощавое, волосы темные и серо-синего цвета глаза, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Предположительным местонахождением внезапно исчезнувшей четы называлась Карачаево-Черкесия. Возможно, они находятся именно там. Это подтверждают очевидцы. По их словам, Артема и Марию видели в Архызе вечером 29 мая.

- Когда мы возвращались с Софийских ледников с семьей, я увидела пару с собакой белого цвета. Они сидели и отдыхали. Мужчина с темными волосами, женщина со светлыми и лабрадор. Обратила внимание на них, потому что в горах было очень холодно, а женщина сидела в шортах, - рассказала «КП»-Кубань» Ольга. - Я не знаю, они это или нет, но вот совпала собака, цвет волос и направление Архыз.

Собеседница отметила, что в горах нет связи, в этих местах даже до экстренных служб дозвониться проблематично. Отметила она также, что поход на вершины вдвоем связан с большим риском.

- Там очень большие отвесы, скалистая местность, грязь, дождь, снежные места. Очень опасно, мы ходим группами, можно упасть, повредиться, и там никого не вызовешь, - говорит женщина.

По ее предположениям, пару легко найти по автомобилю. Путешественники паркуют машины у отелей на Софийской поляне.

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