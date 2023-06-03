Последствия непогоды на Кубани 2 июня 2023: эвакуированы 12 человек, 114 домов оказались в воде

На Кубани ливни будут идти до начала следующей недели. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Ливни и грозы с градом терзают Кубань уже не первую неделю. Обильные осадки льют стеной почти во всех районах Краснодарского края. Но больше всего достается Лабинскому району. Сначала грозовые тучи сгустились над ним в конце мая, а 2 июня ливень обрушился вновь с новой силой. Из-за этого там с 26 мая на территории введен локальный режим ЧС.

- Мы только отошли от последнего удара, вещи все просушили - и опять на нас льет, - сокрушаются местные жители.

Большая вода зашла в 114 дома, да так, что пришлось эвакуировать 12 человек. Все они размещены в гостинице. Еще 198 дворов затоплены. Людям оказывают помощь.

- Сейчас на месте работают спасатели, а также комиссии по обследованию территорий, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Не обошло стороной ненастье и Новокубанский район. В селе Ковалевское выпал град размером с виноград, а пшеничные поля между Кропоткиным и Новоалександровском смыло водой.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 5 июня. До начала следующей недели на Кубани ожидаются сильный дождь, ливень, грозы, град и шквалистый ветер с порывами 20-25 м/с.