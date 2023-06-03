Мужчина задержан. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Делом о жестоком убийстве 7-летней девочки отчимом в Сочи заинтересовались в центральном аппарате СК России. О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Школьница умерла после того, как отчим отхлестал ее ремнем. 24-летний сожитель матери нанес не менее 15 ударов по голове и животу. По его словам, так он хотел наказать ее за непослушание. Неделю ребенок находился дома, и из него тихо уходила жизнь, но ни мать, ни избивший до смерти мужчина не обратились к врачам. Когда они увидели, что дело совсем плохо, наконец вызвали скорую.

- В ночь на 2 июня 2023 года в связи с сильным ухудшением здоровья малолетней, ее мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков, - сообщили следователи.

По словам соседей, в семье постоянно ругались, из съемной квартиры слышалась ругань и детский плач. Как-то раз даже вызвали участкового и соцработника, но они не нашли нарушений.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по статье убийство. Подозреваемый задержан, - рассказали в пресс-службе центрального аппарата СК России.

В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Также органами предварительного следствия тщательным образом будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, исследованы причины и условия произошедшего.