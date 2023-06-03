Последствия крупного града на Кубани 3 июня 2023: уничтожены огороды, вода в реках поднялась

Град бил Псебай два раза. Фото: Богдан Романенко

Краснодарский край лихорадит от ненастья. Грозы и град не прекращаются уже несколько недель. Тучи внезапно появляются то в одном, то в другом районе, неся с собой сильные ливни и подтопления. В Лабинском районе 2 июня осадки обрушились с новой силой. Большая вода зашла в 114 дома, в гостиницу эвакуировано 12 человек. Еще 198 дворов затоплены. Людям оказывают помощь.

В субботу, 3 июня, стихия не пожалела предгорные районы Краснодарского края. В поселке Псебай Мостовского района выпал град. Причем два раза подряд.

- Такое было впервые на моей памяти, - говорит местный житель Богдан Романенко. - У нас на участке полностью побит огород. Крышу еще не проверяли. Надеюсь, там все в порядке.

В краснодарском гидрометцентре сообщили, что град был диаметром 20 мм, что приравнивается к опасному явлению.

- По данным наблюдателя гидропоста Петропавловская р.Чамлык (Курганинский район) уровень воды на составил 300 см, это неблагоприятный показатель. Медленный подъем продолжается, - отметили синоптики.

Сейчас в поселке работает оперативная группа. Специалисты администрации будут собирать данные о пострадавшем имуществе.

- Проводится осмотр жилых домов в зоне выпадения града. Всем, у кого есть повреждения, просьба обращаться по номеру 112, а также 6-14-60, - рассказал в Телеграм-канале глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Дождь вперемешку с градом выпал в Апшеронске. О последствиях ненастья в этом городе не сообщается.