Водопады во дворах. После сильных дождей 3 июня на улицах Апшеронска образовались реки

В Апшеронске затопило дворы. Фото: t.me/tipich_apsheronsk

Первые выходные лета в некоторых районах Кубани начались с проливных дождей, хотя на побережье Черного моря уже во всю купаются туристы. Жители Апшеронска сегодня тоже могли немного поплавать, но не в бирюзовом море, а прямо у себя во дворах. Весь день в городе ливни шли такой силы, что на улицах совершенно не осталось сухого места.

- Это просто ужас какой-то! У нас во дворе появились водопады. Со двора невозможно выйти, - поделились местные жители.

Люди уточняют, что основной удар стихии пришелся на улицы Чехова, Подлесную и переулок Партизанский, но другие улицы пострадали не меньше.

- В результате дождя произошло подтопление 27 придомовых территорий, из них в 13 домов зашла вода. На данный момент ведутся работы по откачке воды. Социально значимые объекты в зоне подтопления отсутствуют, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают оперативные группы. От РСЧС к ликвидации последствий привлекается 19 человек и 6 единицы техники. Из них от МЧС России — 7 человек и 2 единицы техники.

На всей территории Краснодарского края плохая погода сохранится до 4 июня. Местами пройдет кратковременный дождь с грозами.

- В отдельных районах будет лить сильный дождь. Также пройдет комплекс метеорологических явлений: ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 — 25 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Кроме того, ночью и утром опустится туман. Температура воздуха ночью составит +13 — +18 градусов. Днем градусники поднимутся до +21 — +26 градусов. На Черноморском побережье столбики термометров ночью опустятся до +16 — +21 градуса. Днем воздух прогреется до +23 — +28 градусов.