Подтоплены сразу несколько районов Краснодарского края.

Стихия нанесла новый удар по Краснодарскому краю. Ночью 4 июня непогода бушевала сразу в нескольких районах региона. Дождь стоял стеной, ураганный ветер рвал и метал легкие конструкции, а в предгорье выпал еще и град.

Ливень и ураган в Краснодарском крае 4 июня: последствия непогоды, фото, видео, прогноз

Сильный ливень стал причиной подтоплений в Краснодаре. Сразу несколько улиц ушли под воду. Сейчас там работает водооткачивающая техника.

Из-за проливных дождей уровень воды в реках резко поднялся. Это привело к подтоплениям. По данным оперативного штаба Кубани, от непогоды пострадали Апшеронский, Курганинский, Новокубанский и Лабинский районы.

В Краснодаре воду откачивают спецтехника. Фото: t.me/mcu_krd

- Задействовано девять единиц техники и порядка 40 человек, - сообщил в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев. - Работы ведутся круглосуточно. В настоящий момент воду откачивают на 30 объектах.

Оценочные комиссии выявили подтопления 483 придомовых территорий, вода зашла в 227 домов. Остаются подтоплены 64 двора и 19 домов.

- Объекты инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства не пострадали и функционируют в штатном режиме, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - К ликвидации последствий стихии в районе привлечены 92 спасателя и 44 единицы техники, из них от МЧС России - 34 человека личного состава и 13 единиц техники.

Последствия стихии в Лабинском районе. Фото: t.me/labinsk_online

Тем временем в Курганинском районе под воду ушли 1365 придомовых территорий, в том числе 159 домов. А в Новокубанском районе подтоплены 81 двор, в том числе шесть домов. Работы по откачке воды в этих районах уже завершены.

- В Апшеронске произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода, - сообщают в оперштабе Краснодарского края. - В настоящее время вода с подтопленных территорий сошла. Работают оценочные комиссии.

В Мостовском районе выпал град.

Устраняют последствия стихии и в Мостовском районе, где накануне в поселке Псебай выпал град размером с теннисный мяч. Диаметр льдин достигал 20 миллиметров. Градины повредили кровли семи домов. Крыши временно залатали.

Град побил посевы жителей.

- В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс наблюдался подъем уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок, - уточняют в оперативном штабе. - Подтоплений нет.

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Погодная лихорадка затянется до середины следующей недели

- На данный момент над югом страны сложилась ситуация, когда идут дожди разной интенсивности, - сказал KP.RU научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - Из-за того, что дожди сильные, а паузы между осадками короткие, реки переполняются.

Прогнозы не утешительные - Кубань будет лихорадить еще несколько дней - до 7 июня. Все это приведет к сокращению притока солнечного тепла, температуры резко не упадут, но станет прохладнее.

Сотрудники МЧС Кубани призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.

- Продолжаеет функционировать рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба по реагированию на возможные ЧС, - добавляют спасатели.