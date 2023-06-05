Последствия непогоды в Краснодарском крае на 5 июня 2023: под воду ушли машины, дома, улицы, территории детских садов

Воду продолжают откачивать с подтопленных участков

Стихия испытывает Краснодарский край не один день, и даже не один месяц. Вместо весенних солнечных дней регион находится во власти дождей. С сильными потоками воды не справляются ливневки, реки выходят из берегов.

4 июня на Кубани залповые ливни зарядили сразу в нескольких районах, на предгорье обрушился град. В Армавире и Кореновске власти из-за непогоды ввели режимы ЧС.

- Подтопило территории в Новокубанском, Кореновской, Лабинском, Абинском, Апшеронском, Гулькевичском районах, а также Армавире и Краснодаре, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вода в результате разгула непогоды заходила в дома

Основной удар на себя принял Кореновский район, здесь под воду ушло больше всего территорий.

- Из-за проливных дождей в Кореновске ввели режим ЧС, были подтоплены 60 придомовых территорий и 13 домов. В настоящий момент в домовладениях вода откачана, уровни рек в норме, - говорится в сообщении оперштаба.

В Лабинске дождевыми водами подтопило 43 придомовые территории и 11 домов. Местные жители сообщают, что таких масштабных последствий непогоды здесь еще не видели.

В Апшеронском районе подтопило 27 дворов и 13 домов. Со всех пострадавших локаций воду откачали спасатели.

В станице Холмской Абинского района подтопило 25 дворов и восемь домов. В настоящее время вода с подтопленных территорий также сошла.

Стихия разгулялась и в Гулькевичском районе, здесь пострадали два населенных пункта. В хуторе Чаплыгин подтопило девять придомовых территорий, из них в один дом заходила вода. В селе Новоукраинское подтопило три двора. Со всех подтопленных территорий вода сошла.

Уровень воды постепенно начинает снижаться

А в Новокубанском районе из-за сильных дождей вышла из берегов река Горькая Балка и подтопила хутор Прикубанский. В населенном пункте даже готовились к эвакуации, но обошлось без этого. Вода постепенно ушла. В муниципалитете действует режим ЧС.

По последним данным, в Армавире подтопленными оказались 70 территорий домовладений, в 20 из них зашла вода. Также аварийные службы продолжают ликвидировать последствия подтопления детского сада №10. Воды в помещении уже нет.

В Краснодаре также десятки улиц ушли под воду из-за залпового ливня. На некоторых участках дорог машины плыли, а пешеходы пробирались через дворы по колено в воде. Водооткачивающая техника выезжала на 35 адресов. Сложные ситуации были под мостом в районе Вишняковского рынка, на улицах Автомобильной, Российской, Парижской, Круговой, Бульваре Строителей, Троицкой, Комарова. Кроме этого, вода зашла на территорию детского сада в ЖК «Светлоград». За один день откачать ее не удалось, в понедельник воспитанников в учреждение не принимали.

По прогнозам, штормовое предупреждение на Кубани продлили до 7 июня. Это значит, что стихия будет бушевать еще двое суток.

- 6 и 7 июня в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в краевом гидрометцентре.

К пятнице, 9 июня, воздух прогреется до 28 градусов тепла.