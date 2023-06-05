Топило дворы и дома, введены режимы ЧС. Оперштаб рассказал о последствиях непогоды в Краснодарском крае

Фото: chp_novokubansk_news

4 июня стихия снова бушевала в Краснодарском крае. Залповые ливни зарядили сразу в нескольких районах. Оперштаб рассказал о ситуации в регионе на утро 5 июня.

- Из-за проливных дождей в Кореновске ввели режим ЧС, были подтоплены 60 придомовых территорий, из них в 13 домов заходила вода. В настоящий момент в домовладениях вода откачана, уровни рек в норме, - говорится в сообщении оперштаба.

В станице Холмской Абинского района подтопило 25 дворов и восемь домов. В настоящее время вода с подтопленных территорий сошла.

В Гулькевичском районе стихия нанесла удар по двум населенным пунктам. В хуторе Чаплыгин подтопило девять придомовых территорий, из них в один дом заходила вода. В селе Новоукраинское подтопило три придомовые территории. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла.

В Армавире жители сообщили о подтоплении 55 придомовых территорий, из них в 15 домов зашла вода. Работы по откачке продолжаются. В муниципалитете действует режим ЧС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новокубанском районе река вышла из берегов и подтопила хутор Прикубанский. В населенном пункте даже готовились к эвакуации.

- Из-за сильных дождей в ночь на 5 июня поднялся уровень реки Горькая Балка. Сейчас уровень реки идет на спад, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В настоящее время работы по откачке с придомовых территорий продолжаются.

По прогнозам штормовое предупреждение сохраняется на Кубани до конца дня 5 июня. По краю вновь пройдут ливни. Воздух прогреется до 27 градусов. Синоптики обещают улучшение погоды в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре из-за ливней подтопило детский сад в ЖК «Светлоград»

Учреждение не принимает воспитанников, воду продолжают откачивать второй день (читайте далее)