«За что с нами это случилось?»: вдова убитого на Кубани аниматора записала трогательное видео в память о муже

Дарья Чубко впервые вернулась в цех после трагедии.

Ровно 40 дней прошло со дня смерти аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Напомним, 28 апреля они стали жертвами дорожных бандитов, которые опустошили банковские карты молодых людей. После этого они жестоко расправились с Кириллом и Татьяной. Сейчас все трое головорезов задержаны, им предъявлены обвинения в убийстве. Правда, свою вину признают только двое из них. Пока идет расследование, супруга погибшего Кирилла Чубко периодически выходит на связь в социальных сетях, чтобы поделиться своей болью, воспоминаниями о муже. 7 июня Дарья Чубко опубликовала новое трогательное сообщение в память о муже.

- 40 дней прошло, как моего самого любимого человека нет с нами. Никогда в жизни не подумала бы, что буду что-то печь по такому случаю, - сказала Дарья. - Я знаю, что в этот день принято печь пирожки … но их я не умею делать. Ты очень любил мои сладости.

На 40 дней Дарья испекла капкейки. Девушка также призналась, что впервые вернулась в кондитерский цех после трагедии.

- Для каждого, кто придет почтить память мужа, я приготовила капкейки, - написала вдова. - У меня до сих пор нет слов, нет понимания, за что все это с нами случилось? Почему так? И что теперь делать дальше? Но я знаю, что мы справимся.

Напомним, ранее женщина заявила, что не верит в раскаяния бандитов.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

- Хотелось бы взглянуть в глаза их матерям, и спросить, как они воспитали таких сыновей, как им сейчас спится, зная, что это их дети натворили?! Они должны поплатиться за содеянное по всей строгости закона, - писала в своих соцсетях Дарья Чубко.

Для этого даже была создана петиция. Только за первые три дня ее подписали больше 60 тысяч человек. И с каждым днем эта цифра растет.