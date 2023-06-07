Орфографические словари лежали на столах с питьевой водой Фото из архива КП

В Новороссийске у 33 выпускников аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Выпускники вновь будут сдавать экзамен, обязательный для получения аттестата и поступления в вузы.

Напомним, все произошло в школе №22 Новороссийска. В этом пункте проведения экзамена по русскому языку работу выполняли 157 человек. Как выяснилось, во время ЕГЭ в аудиториях находились орфографические словари. Книги, согласно записям с камер видеонаблюдения, лежали на столах с питьевой водой.

В шести из всех 11 аудиторий участники экзамена воспользовались словарями, что запрещено установленными правилами. Всего во время написания работы книги открыли 33 человека. После того как стало известно о нарушении проведения ЕГЭ, было организовано служебное расследование. Решение принимала Государственная экзаменационная комиссия.

– Участники заседания, руководствуясь порядком проведения экзамена, отметили, что аннулировать результаты всех участников экзамена в пункте было бы несправедливо, а сохранить все результаты – невозможно с юридической точки зрения, – уточнили в региональном оперштабе.

Чтобы создать равные условия сдачи ЕГЭ, Государственная экзаменационная комиссия решила аннулировать результаты только 33 выпускников, которые пользовались орфографическими словарями. Одиннадцатиклассникам дадут возможность вновь выполнить работы не в сентябре, а как можно раньше. Они вновь сдадут ЕГЭ по русскому языку в резервный день - 22 июня.

Вузы, в которые собираются поступать учащиеся, пойдут навстречу. Абитуриенты подадут документы в приемные комиссии в обычном порядке, даже если получат аттестаты позже других выпускников.

Тем временем работников пункта проведения экзамена, которые нарушили проведение ЕГЭ, привлекли в дисциплинарной ответственности.

– Также министерством инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении организаторов экзамена, – уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.