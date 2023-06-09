В прошлом году в Краснодаре 12 июня изготовили триколор, а в этот раз из цветов соберут карту страны.

12 июня столица Кубани вместе со всей страной отметит главный государственный праздник. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. В 2023-м он выпадает на понедельник. Но официально у большинства жителей города это выходной. Потому в этот день запланирована масса мероприятий в парках и скверах. Рассказываем, куда пойти на День России в Краснодаре 2023.

День России в Краснодаре 2023 - полная программа мероприятий

Поднятие триколора и создание карты из роз

С раннего утра на Главной городской площади будет кипеть работы. Десятки флористов вместе с краснодарцами хотят создать государственную карты... из роз. Чтобы сотворить ее, потратят около 30 тысяч бутонов!

- Собирать карту России будут с 07:00 до 09:00, - рассказывают в мэрии. - Увидеть эту цветущую карту России жители и гости Краснодара смогут в течение всего дня.

Стоит сказать, что в прошлом году в центре города из роз собрали триколор и, таким образом, поставили рекорд России.

А вот в 10:00 на Главной городской площади поднимут Флаг России. Водружать его будут воспитанники Поста № 1 и казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска. Гимн России исполнит русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» КМТО «Премьера». Кроме того, по Главной городской площади пронесут знамя «Зa наших».

Музыкальные фестивали в парках

Фестиваль, посвященный Дню России, состоится 12 июня в 11:00. Пройдет он в Чистяковской Роще. Сюда советуем прийти семьям с детьми. Программа запланирована насыщенная, ребятня не заскучает.

В парках и скверах города пройдут музыкальные фестивали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В программе — 12 спортивно-познавательных станций, популяризирующих игры и традиции разных народов, от национальных общин Краснодара, - говорят в администрации города. - А также игровые локации от молодежных организаций города.

А еще на празднике выступят национальные творческие коллективы.

А в 11:00 на малой танцевальной площадке парка «Городской Сад» стартует фестиваль «Цвети и пой, кубанская столица!». Для горожан споют и станцуют творческие коллективы Детских школ искусств и Домов культуры Краснодара.

В сквере «Сердце Губернского» на улице Домбайской, 15 пройдет гала-концерт городского этапа фестиваля патриотической песни «Пою мое Отечество». В парке такжее откроют тематические площадки, в том числе выставку макетов современного вооружения. А еще состоится акция по развертыванию государственного флага и плац-парад от воспитанников Почетного караула.

Кинопоказ под открытым небом и патриотический автопробег

12 июня в 19:00 в Чистяковской Роще под открытым небом покажут фильм. Горожане смогут посмотреть фильм, посвященный Герою России, генерал-майору, летчику-снайперу Канамату Боташеву. Он героически погиб в небе над Попасной Луганской народной республики 22 мая 2022 года. Вход свободный.

Машины начнут свой путь от Оz Mall. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В полдень автомобилисты смогут присоединиться к патриотическому автопробегу «Zа наших Vсегда и VеZде». Цель акции - поддержать российских военных, которые сейчас защищают нашу страну. Сбор участников начнется в 12:00 на парковке у ТРК «OZ Молл». Автоколонна с триколором и знаменами поедет в 14:00 в сторону полигона Молькино.

Тренировки с чемпионами

Двукратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов и чемпионка мира среди женщин по боксу Анастасия Демурчян проведут разминку для горожан. Она пройдет 10 июня в 09:00 на Пушкинской площади.

А в Чистяковской Роще и парке «Солнечный Остров» 10 июня состоятся мастер-классы по боксу. Их проведут призеры олимпийских игр и чемпионов мира. Начало в 10:00.

БУДЬ В КУРСЕ!

Поучаствовать можно и в онлайн-акциях

Центр национальных культур запустил онлайн-акцию. Молодым людям разных национальностей предлагают записать видео-рассказ до 1,5 минут с признанием в любви к Родине, а затем опубликовать ролик в соцсетях с хештегами #Россия_великая_наша_страна, #Мол_ЦНК, #АНР_Кубань, а также отметить страницу Центра национальных культур Краснодарского края.

А еще можно оформить окна квартиры, организации или учреждения декоративными элементами, рисунками или надписями, посвященными Дню России. Фотографии праздничных окон публикуйте в социальных сетях с хештегом #ОкнаРоссии2023.

КСТАТИ

Колесо обозрения засверкает по-новому

До конца июня с 20:30 до 23:00 в парке «Городской Сад» на улице Постовой, 34 колесо обозрения будут сверкать по-новому. Световая анимация приобретет патриотические нотки. Кстати, когда ее будут включать, одновременно заиграет композиция Вениамина Баснера «С чего начинается Родина».

- Песня исполнена сводным хором краснодарских Детских школ искусств, - уточняют в администрации Краснодара. - Композицию воспроизводят каждые полчаса с 20:30 до 21:30.

ВАЖНО!

А будет ли праздничный салют?

Многие краснодарцы интересуются, ждать ли фейерверк вечером в честь праздника. Однако в мэрии города сообщили, что запуска салюта не будет. Причина, правда, не озвучивается.

- Праздничный салют на День России не планируется, - уточняют в администрации Краснодара.