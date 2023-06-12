30 тысяч роз и два часа работы. В Краснодаре в День России расцвела карта страны

Полюбоваться на карту можно до конца дня. Фото: krd.ru
С самого утра в кубанской столице накрапывал дождь. Но это не помешало флористам собраться вместе на Главной городской площади, чтобы воплотить в жизнь свою задумку. В День России они создали карту страны. Макет территории нашей необъяной собрали... из роз! Всего ушло 30 тысяч бутонов, и два часа работы флористов и тысячи горожан.
- Я подошла где-то в 8 утра, а карта была уже на половину готова. Макет ее подготовили заранее, оставалось лишь украсить карту цветами, - рассказывает жительница города Елена Филиппова. - Ничего сложного не было, специальных умений для этого не потребовалось. Я выбрала цветочек из контейнера и заполнила им пустоту, которую заметила как раз в родном регионе - Краснодарском крае. Так приятно, что я приложила руку к этой красоте!
Макет карты подготовили заранее, оставалось лишь украсить его цветами.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Карта из роз получилась внушительных размеров - ее создали на стенде площадью 40 метров. Сами цветы для этого события специально вырастили в питомниках Краснодарского края и Адыгеи.
Цветы привезли из кубанских питомников.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Кстати, в создании инсталляции участвовал и мэр Евгений Наумов.
- Уже второй год жители и гости города участвуют в создании государственных символов из живых цветов, — сказал глава города. - По-настоящему южная, цветущая, но самое главное - патриотичная и объединяющая традиция.
В создании инсталляции участвовал и мэр Евгений Наумов. Фото: krd.ru
Стоит сказать, что карта получилась очень яркая. А аромат роз чувствуется на всей площади.
Каждый регион имел свой оттенок.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Увидеть цветущую карту России жители и гости Краснодара в течение всего дня 12 июня. Уже ночью ее уберут.
Карта получилась не только яркой, но еще и ароматной.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Кстати, в прошлом году в центре города флористы собрали из бутонов роз триколор и, таким образом, поставили рекорд России.