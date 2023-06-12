В Краснодаре во дворе дома появился портрет бойца СВО

Граффити с военным украсило трансформаторную подстанцию во дворе дома. Фото: vk.com/prikubansky

В Краснодаре во дворе дома на улице Черкасской, 53, появился портрет бойца СВО Максима Половинко. Именно в этой многоэтажке жил военный вместе с семьей. Соседи парня знают очень хорошо, ведь он буквально вырос на их глазах.

- Максим жил в этом доме в юношеские годы, а запомнился бывшим соседям с самой наилучшей стороны. Всегда готов был помочь, для людей старшего возраста ходил в магазин за продуктами, - рассказывают в администрации Прикубанского округа Краснодара. - Как настоящий мужчина, связал свою жизнь с армией. Окончил Рязанское училище ВДВ.

Сейчас он принимает участие в спецоперации, является Гвардии капитаном Вооруженных сил России. Имеет боевые награды «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени.

Чтобы поддержать парня, жильцы дома на общем собрании решили нарисовать его портрет. Материальную помощь в реализации художественной работы оказал депутат ЗСК Николай Лобачев. А рисовал сам портрет Максима на фоне российского флага художник Андрей Алексеев. Он старался закончить работу ко Дню России. И ему это удалось.

Граффити с военным украсили трансформаторную подстанцию во дворе дома. Мимо постоянно проходят дети, которые идут из школы.

- Страна знает своих героев и гордится ими, - добавляют в администрации округа. - Нашему земляку желаем дальнейших успехов на передовой.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что дерево-памятник в честь погибших участников СВО появилось в Краснодаре. Создали его волонтеры движения «Катюша за Победу». Монумент, по словам волонтеров, олицетворяет победу добра над злом.