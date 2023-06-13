На нефтебазе в Краснодаре загорелась колонна для переработки дизельного топлива

Пожар локализован

В Краснодаре утром 13 июня произошел пожар в районе Яблоновского моста. Рано утром очевидцы заметили черный столб дыма. Оказалось, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода.

- В районе нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6:58, - сообщили в мэрии города.

По данным МЧС, на нефтебазе загорелась колонна для переработки дизельного топлива.

- Сообщение о пожаре поступило в 06:22. В 06:23 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 06:27 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: opershtab23

Позже спасатели уточнили, что произошел сброс на факельный стояк нефтезавода, наблюдается контролируемое горение.

На месте работает начальник регионального ГУ МЧС России Олег Волынкин. Всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 131 человек личного состава, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 97 человек личного состава, 17 единиц техники.

Причиной возгорания называют нарушение технологического процесса. О пострадавших не сообщается.