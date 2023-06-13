Лучших спецназовцев наградили медалями и благодарностями в Армавире

Фото: armawir_adm

В Армавир из зоны спецоперации вернулись мобилизованные отряда «Вятич». Бойцов в торжественной обстановке наградили медалями Росгвардии «Участник специальной военной операции» и благодарностями главы Армавира.

- Встреча военнослужащих, участвующих в спецоперации, прошла на территории воинской части «Вятич». Бойцов приветствовали глава города Андрей Харченко, заместитель председателя Армавирской городской Думы Ирина Аксаева, руководство спецназа, представители военной прокуратуры и духовенство, - сообщили в пресс-службе администрации Армавира.

Фото: armawir_adm

Мобилизованных назвали лучшими спецназовцами. Они выполнили поставленные задачи на приграничных участках освобожденных территорий и вернулись домой без потерь. Это отметили власти.

- Личный состав 15 отряда специального назначения «Вятич», как и тысячи военнослужащих страны с честью и в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи, обошлось без потерь. Благодарю вас за мужество и отвагу, - сказал глава Армавира Харченко.

Фото: armawir_adm

Известно, что бойцы приехали домой в отпуск. В Армавире с семьями мобилизованные проведут месяц, а после снова отправятся на службу.

Напомним, в Краснодарском крае действуют меры социальной и государственной поддержки участников СВО. В том числе, все военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получают статус ветерана боевых действий, освобождаются от земельного налога, бойцам и их семьям компенсируют оплату услуг ЖКХ и предоставляют путевки в санаторий.