«В ковидном госпитале работал с первых дней, а на СВО ушел добровольцем». Врач-рентгенолог погиб, когда вытаскивал бойцов с передовой

Все эти месяцы Владимир работал на первой линии обороны.

В Туапсе простились с погибшим в зоне спецоперации 39-летним врачом-рентгенологом Владимиром Зарубкиным. Медик отправился на передовую по зову сердца. Был уверен, что сейчас его помощь нужнее военным. Каждый его день проходил под непрекращающиеся звуки канонады. Погиб героически, вытаскивая раненых солдат с поля боя.

Последние годы он работал в Туапсинской центральной районной больнице. Многие жители знали его как отличного доктора, который всегда готов помочь. В 2020-м он первым отправился работать в ковидный госпиталь. Месяцами жил в «красной зоне».

Врач получил ранение, которое оказалось смертельным.

В тяжелое для страны время он сменил свою мирную профессию на военную, встав на защиту интересов Родины. В феврале 2023 года Владимир отправился на передовую - записался добровольцем.

- Это решение он принял самостоятельно, по велению души. Он не гнался за большими деньгами, им лишь двигало желание помогать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» лучший друг погибшего врача Артем Куприянов. - Конечно, многие переживали, ведь у него дома остались дети - дочь и сын. Но он помню тогда сказал: «Продолжение мое есть, а молодых надо поберечь, туда должна отправляться только зрелые и осознанные люди».

В Туапсе жители хорошо знали Владимира Зарубкина.

Все эти месяцы Владимир работал на первой линии обороны. С передка вытаскивал ребят, которые получили ранения. Старался их как можно скорее вынести в безопасное место. Затем оказать первую медицинскую помощь - остановить кровотечение, наложить повязку. Все эти манипуляции у врача были отработаны до мелочей.

В тот самый момент, когда врач отправился помогать очередному бойцу, начался обстрел. Врач получил ранение, которое оказалось смертельным.

- Владимира я знаю больше 25 лет, мы росли с ним в одном дворе. И могу с уверенностью сказать - таких людей, как он, я не встречал. Он был отзывчив в любое время суток, когда бы ему не позвонил, - говорит Артем Куприянов. - В работе он был потрясающим специалистом. Постоянно проходил курсы квалификации, старался узнавать больше и больше. Его гибель - большая потеря для всей системы здравоохранения.

О том, будет ли Владимир представлен к награде, станет известно позднее. Но его друзья и родные в один голос уверяют - он для нас герой!

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