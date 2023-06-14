Молния ударила в подстанцию, потоки смывали огороды и дороги. Стихия испытывала на прочность несколько районов Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Летний месяц изрядно снабдил районы Краснодарского края дождями. Грозовые ливни с градом испытывают населенные пункты Кубани по несколько дней. В ночь на 14 июня в регионе выпала очередная порция осадков, реки вышли из берегов. Больше всего досталось Лабинскому, Отрадному району и городу Сочи.

Лабинский район

- После прохождения дождевого фронта произошел подъем уровней рек в станицах Владимирской, Упорной, Чернореченской и хуторе Сладком, - сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев.

В станице Владимирской поднялась река Неволька выше неблагоприятного явления на 16 см. Подтоплений на данный момент нет. В настоящее время уровень воды в норме, но идет подъем реки Кукса в хуторе Привольном.

В станице Упорной река Окард превысила отметку на 24 см. Река Щучка пролилась через дорогу в районе лагеря «Мечта», лагерь и рядом стоящие жилые дома не подтоплены. На въезде в Упорную вода потоками бежит через дорогу, проезда нет.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В хуторе Сладком в реке Хуторянка уровень воды поднялся 130 см, что выше отметки опасного явления на 20 см. Здесь подтопило четыре придомовых территории по улице Ленина.

В станице Чернореченской подтопило дворы по улицам Ленина, Партизанской и Советской. Вода идет из полей по реке Водяной. В хуторе Харьковском из-за обильного дождя вода пошла по дороге улице Набережной, зашла в два двора.

В станице Каладжинской дождевой поток с горы сошел через один огород в реку. В хуторе Первая Синюха молния ударила в подстанцию, часть улице Мира временно осталась без света. В настоящий момент электричество восстановлено.

В Лабинском районе продолжают мониторить ситуацию, спасатели работают в усиленном режиме.

Отрадненский район

В Отрадненском районе из-за проливных дожей вышла из берегов река Кува. В хуторе Ильич подтоплено четыре двора, в дома вода не заходила.

- В результате высокого уровня воды в реки Кува потоки воды переливаются через дорогу «Ильич – Передовая», - рассказали в оперштабе региона.

В станице Передовой ливневыми стоками подтопило 67 дворов. В станице Удобной – 36 дворов. В районе работают комиссии по обследованию территорий.

Сочи

В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Здесь за час выпало большое количество осадков, не менее 15 мм. На курорте работают сирены.