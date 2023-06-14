Пляжи в Сочи закрыли из-за сильного ливня

Пляжи закрыли из-за штормового предупреждения Фото: Виктор КЛЮШКИН

184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста в Сочи. Здесь с 04:00 часов утра бушует вода на дорогах - река вышла из русла. Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся.

- Дал поручение с утра начать подворовые обходы, нужно оценить ущерб, который понесли наши жители, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Мы быстро ликвидируем последствия и наведем полный санитарный порядок, включая территории наших социальных учреждений.

Администрация Сочи и спасатели приняли решения закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Туристам и местным жителям стоит воздержаться от отдыха у воды.

Напомним, что в районе Мацесты утром нарушена работа общественного транспорта, из-за подтопления произошла заторовая ситуация.

- Обращаюсь ко всем работодателям нашего города - с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих на Мацесте. Для выпускников, сдающих экзамены, организовать доставку в школу на Светлане. БК «Мацеста», принимающий отдыхающих - перенести процедуры, - поручил Алексей Копайгородский.

Мэрия курорта ожидала сильные ливни и заранее подготовилась к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Мэр Сочи Алексей Копайгородский держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что спецслужбы включили сиренно-речевые установки для жителей, чьи дома расположены рудом с руслом. На месте ЧП оперативно выехали все службы реагирования. Кроме этого, местные жители начали чувствовать сильный запах газа. Как выяснилось позже, из-за сильного ливня и бурлящих потоков воды повредились сети газопровода. На местах уже работают аварийные бригады, а дорожники продолжают убирать упавшие деревья на проезжую часть.