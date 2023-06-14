«Как я брошу товарищей? Мы вместе будем идти до конца!»: боец СВО, расписавшийся с возлюбленной спустя 23 года жизни, вновь едет на передовую

Валерий расписался с Марией во время короткого отпуска. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

Любовь познается и в горе, и в радости. Валерий, приехавший на побывку в Тбилисский район Кубани, решил расписаться со своей возлюбленной. С Марией он вот уже 23 года идет вместе по жизни рука об руку. Но лишь сейчас решили официально связать себя узами брака.

Случайная встреча привела к длительному роману. Пара начала жить в одном доме - совместный быт, хлопоты. Все, как и в любой другой семье - но со штампом в паспорте не торопились. А в прошлом году Валерия в числе первых мобилизовали в зону специальной операции. Последние девять месяцев службы он находился на передовой. Определили в пехоту.

- Осенью прошлого года Валеру вызвали в военкомат. За плечами у него была только срочная служба. Он прошел комиссию, сказали, что проблем со здоровьем нет, и отправили в зону СВО, - рассказывает «КП» - Кубань» Мария. - А он патриот большой, отнекиваться не стал. Помню пришел домой и сказал «Если надо, то, конечно, пойду». Я, конечно, переживала, но понимаю, что это было необходимо.

Молодожены строят большие планы на будущее. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

А спустя пару месяцев после ухода Валерия за ленточку, произошла беда. Дом, в котором жила семья, сгорел.

- Из-за неисправной проводки мы потеряли полдома. К счастью, никто не пострадал. Но обидно было до слез. Администрация, правда, меня не бросила. После случившегося нам оказали помощь. Пришли рабочие, которые помогли залатать дом, - говорит Мария. - Не оставляют меня и сейчас. Когда мужчины нет в доме, ой, как тяжело.

После этих событий взгляд на жизнь у пары поменялся - они решили пожениться. Сделать это решили во время отпуска Валерия. В загсе едва услышали, что у мужчины статус мобилизованного, быстро приняли документы и нашли самую близкую свободную дату - 9 июня. Молодые поставили свои подписи, получили свидетельства о браке и поклялись всегда быть вместе.

9 июня семья отмечала сразу два праздника - рождение семье и 80-летний юбилей мамы. Фото: t.me/Ilin_Evgeny

- В этот день отмечали сразу два события - свадьбу и 80-летний юбилей мамы Валерия. Так что праздник был большой! - говорят молодожены.

Сейчас Валерий готовится к возвращению на линию соприкосновения.

- О службе много говорить не могу, задача основная - держать оборону. Быт наладили с товарищами, на условия не жалуемся, в разговоре с семьей всегда шучу "живем как на курорте". Во многом благодаря гуманитарной помощи, которую получаем от земляков, за это большое спасибо, - говорит Валерий. - Уже 15 июня возвращаюсь обратно. Как я брошу товарищей? Мы вместе будем идти до конца!

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