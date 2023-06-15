Похожий на взрыв звук, испугавший жителей Краснодара, объяснили пролетевшим самолетом

Самолет пролетел над Краснодаром
В ночь на 15 июня жители Краснодара проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. В оперштабе успокоили горожан и гостей города – хлопок произошел из-за пролетевшего самолета.
- Громкий звук, похожий на взрыв, который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, связан с преодолением самолетом звукового барьера, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.
По информации единой диспетчерской службы города и ближайших районов, а также оперативных служб, информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не поступало. А причиной пожара, который заметили около поселка Плодородный, стал человеческий фактор. Так горела куча с мусором, которую оперативно потушили.
Кроме этого, в мэрии также поторопились прокомментировать случившееся. В администрации подтвердили информацию про самолет.
- По сообщению начальника полигона Молькино хлопок раздавшийся в 00:30, предположительно, был причиной преодоления самолетом звукового барьера. Также по данным дежурного по авиаучилищу в небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.
В мэрии попросили доверять актуальной информации только из официальных источников.
Ранее громкий звук от самолета в Краснодаре слышали 4 июня. Тогда причиной хлопка также стал гиперзвук.