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Происшествия15 июня 2023 4:17

Похожий на взрыв звук, испугавший жителей Краснодара, объяснили пролетевшим самолетом

Громкий хлопок произошел после преодоления звукового барьера крылатой машиной
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Самолет пролетел над Краснодаром

Самолет пролетел над Краснодаром

В ночь на 15 июня жители Краснодара проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. В оперштабе успокоили горожан и гостей города – хлопок произошел из-за пролетевшего самолета.

- Громкий звук, похожий на взрыв, который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, связан с преодолением самолетом звукового барьера, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По информации единой диспетчерской службы города и ближайших районов, а также оперативных служб, информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не поступало. А причиной пожара, который заметили около поселка Плодородный, стал человеческий фактор. Так горела куча с мусором, которую оперативно потушили.

Кроме этого, в мэрии также поторопились прокомментировать случившееся. В администрации подтвердили информацию про самолет.

- По сообщению начальника полигона Молькино хлопок раздавшийся в 00:30, предположительно, был причиной преодоления самолетом звукового барьера. Также по данным дежурного по авиаучилищу в небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии попросили доверять актуальной информации только из официальных источников.

Ранее громкий звук от самолета в Краснодаре слышали 4 июня. Тогда причиной хлопка также стал гиперзвук.

ЧППроисшествия: ЧП